Riapre ufficialmente l'ufficio anagrafico di Largo Cannella

Mercoledì 8 novembre 2023 a Spinaceto riaprirà, a tre anni dalla chiusura causa Covid, la sede distaccata dell’Ufficio Anagrafico di Largo Niccolò Cannella.

L’ufficio rivede così la luce dopo un lungo periodo nero. Infatti la sede era stata chiusa la prima volta nel 2018 causa situazione di degrado in cui versava l'area per poi riaprire nel 2019 prima dello stop forzato per il Covid nel 2020.

Il nuovo ufficio molto atteso dai cittadini della zona, rientra nel piano di riqualificazione dell’intera area ed è finanziato dai fondi (1,5 milioni di euro) destinati ai tanti lavori in programma a Spinaceto.

La sede sarà aprirà in via sperimentale ogni mercoledì dalle ore 08:30 alle 13:00 e fornirà i seguenti servizi:

Rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE);

il servizio di supporto ai cittadini con deficit informatico per la formazione sulle modalità di ottenimento dei servizi on line, modalità attraverso cui si possono acquisire ormai gran parte dei certificati;

l’informazione e l’orientamento sui servizi erogati dall’Ufficio Anagrafico.

Titti di Salvo, presidente del municipio IX ha dichiarato: “Parliamo della scelta di qualificare e riqualificare anche con i servizi una parte importante del nostro territorio di cui largo Cannella è fulcro logistico, ma anche simbolico”.