Spinaceto, approvato il progetto definitivo per il restyling di largo Cannella

Il masterplan per la rigenerazione di largo Cannella a Spinaceto è stato approvato in via definitiva, con anche tutto l'impianto tecnico ed economico annesso che ne supporterà la realizzazione.

Il progetto dei 15 minuti a Spinaceto

L'approvazione è inserita in una delle ultime delibere passate per la giunta capitolina, è la nona sulle 15 che riguardano ogni municipio di Roma nell'ambito del programma cittadino "15 progetti in 15 municipi per la città dei 15 minuti". Il progetto di Spinaceto prevede di far diventare largo Nicolò Cannella un luogo nodale per tutto il quadrante, uno spazio pubblico unitario a più livelli dove aggregare nuove funzioni con soluzioni architettoniche capaci di rigenerare completamente questo nodo urbano, aumentandone il livello di accessibilità e sicurezza anche attraverso il ripensamento del mosaico delle funzioni a partire da quelle di pubblica utilità, di supporto sociosanitario, di individuazione di luoghi per lo studio e per la formazione.

Come si trasformerà largo Cannella

Come era stato spiegato anche dalla presidente del IX municipio Titti Di Salvo in precedenza, a beneficiare dell'intervento non sarà solamente l'edificio che caratterizza largo Cannella e dove all'interno riprenderanno vita una serie di servizi pubblici, ma anche l'area circostante. Ad oggi nel manufatto ci sono un circolo bocciofilo, un centro sociale, la protezione civile, una farmacia, un bar, un CAF e lo sportello anagrafico da poco riaperto. Ma anche diversi spazi chiusi, vuoti e abbandonati. "Nell'area circostante sono previsti la riconfigurazione dei margini e delle percorrenze a partire dalla riqualificazione dei marciapiedi e delle connessioni tra l'isolato, il contesto urbano e il Parco Campagna - si legge nella nota che accompagna l'approvazione del progetto - la riconnessione dello spazio pubblico attraverso un intervento di 'urbanismo tattico' con l’uso di colori che accompagneranno l'utente indirizzandolo verso diversi spazi del nuovo programma funzionale, l'aumento e ampliamento degli spazi verdi, l'aumento della superficie del suolo permeabile e della superficie destinata a prato con l’introduzione di nuove specie vegetali, sia arboree e sia a portamento arbustivo ed erbaceo".

Veloccia: "Progetto deciso con la cittadinanza"

Aggiunge anche l'assessore all'urbanistica capitolino Maurizio Veloccia: "La riqualificazione nasce da una grande condivisione con il territorio: è stata, infatti, condivisa con il municipio, presentata e discussa con i cittadini e i comitati di quartiere. La richiesta era quella non solo di intervenire sull’edificio ma ampliare la gamma dei servizi offerti, aumentando il livello di accessibilità e di sicurezza anche attraverso il ripensamento delle funzioni a partire da quelle di pubblica utilità, di supporto sociosanitario, di individuazione di luoghi per lo studio, per la formazione. Con l’approvazione di oggi facciamo, quindi, il primo importante passo in questa direzione”.