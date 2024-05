Da parco abbandonato a playground "artistico". La trasformazione è firmata da Baruz

Un parchetto abbandonato che si trasforma in un playground tra i più belli di Roma. Siamo a Tor de' Cenci, Roma sud. Grazie ad un progetto del liceo artistico "Caravaggio", in collaborazione con lo street artist "Baruz", al secolo Matteo Baruzzo, uno spazio altrimenti degradato è diventato un luogo di grande attrazione e svago per un'intera comunità di quartiere.

Il nuovo playground a Tor de' Cenci

C'è voluta una settimana circa, per realizzare l'opera di restyling artistico del playground di via Veltroni a Tor de' Cenci. Il risultato è da mozzare il fiaro: sembra un quadro di Mondrian. Il progetto, arrivato dopo un anno dalla consegna dell'area all'Asd Smit, società di basket con una lunghissima tradizione a Roma, ha fatto sì che un gruppo di liceali e lo street artist 31enne Matteo Baruzzo abbiano avuto carta bianca per dare colore al campetto. Il 24 maggio verrà inaugurato, il 25 maggio ci sarà un torneo 3 contro 3 di basket.

L'arte di Baruz

"L'idea è nata dal confronto con le ragazze e i ragazzi del 'Caravaggio' - racconta Baruz a RomaToday - e siamo arrivati a concordare questa scelta geometrica e molto colorata, anche perché la società di basket aveva dei colori che le erano stati donati. I ragazzi venivano a turno, a gruppi di una decina". Il parchetto, come tutti lo conoscono e lo chiamano, prima era in stato di quasi totale abbandono. Poi lo ha presto in gestione la Smit e con l'opera di Baruz è stato fatto un passo avanti per il completo recupero.

"Vorrei farlo anche al Quadraro"

Baruzzo, fin da piccolo appassionato di basket ("prima del Covid ho anche giocato nella nazionale italiana di 3 vs 3"), ha firmato anche altri restyling artistici a Roma, come il playground di largo Passamonti a an Lorenzo, quello di Ostia e anche il campetto del Monk a Portonaccio: "Mi piacerebbe tantissimo farne uno anche al Quadraro dove vivo - conclude l'artista - se ne parlava per piazza dei Tribuni ma temo sia lunga, è un'area privata. Siamo un quartiere tra i più popolosi d'Europa e servirebbe un campetto fatto bene".

L'assessore Laurelli: "Idea a costo zero"

Come spiega l'assessora alle politiche sociali Luisa Laurelli, che ha seguito il progetto assieme al collega delegato allo sport Patrizio Chiarappa "tutto è stato a costo zero per l'amministrazione, grazie all'opera prestata da volontari incluso lo street artist". L'area coinvolta fino al 2021 era di responsabilità degli iscritti al centro anziani di zona "ma quando mi sono insediata sono venuti e mi hanno detto che non ce la facevano più - prosegue Laurelli - perché dovevano occuparsi di aprire e chiudere il parco giochi e il campo, oltre a svolgere piccoli lavori di manutenzione ordinaria". Così il municipio ha pensato di darla in gestione alla Smit Roma: "E' stato il primo patto di collaborazione firmato da noi - prosegue Laurelli - in base al quale la società sportiva si occupa dell'ordinario, noi dello straordinario. Sono stati svolti interventi di riqualificazione della pavimentazione, che era molto ammalorata e vandalizzata e poi ci è venuta l'idea di renderla ancora più bella con il progetto del liceo Caravaggio".