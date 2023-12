La palestra popolare ha un debito di 16mila euro con il Comune: raccolta fondi per non chiudere

Non finiscono i guai per la palestra popolare di Spinaceto. Gestita dall'associazione sportiva dilettantistica "Street of Life", ha aperto i battenti nel 2004 e adesso è sull'orlo di chiudere. Perché Roma Capitale vuole indietro oltre 16.600 euro di affitti arretrati, relativi agli ultimi cinque anni. L'associazione non ce li ha e uno degli istruttori ha lanciato una raccolta fondi appellandosi alla comunità territoriale.

La palestra popolare di Spinaceto

La storia, nel quartiere, è nota. La struttura di via Carlo Avolio 60 è stata data in concessione dal Comune nel 2004, poi la concessione è scaduta e fino al 2015, quando l'allora sindaco Ignazio Marino si inventò la delibera 140 sulla gestione dei beni comuni, non venne fatto nulla a livello amministrativo per regolarizzare tutti gli spazi di proprietà pubblica gestiti da realtà associative private. Nel frattempo, però, quella che era una scuola abbandonata e fatiscente, era stata trasformata in una palestra frequentata - ad oggi - da oltre 100 persone del quartiere ogni mese.

Gli arretrati chiesti dal Comune

In questi ultimi mesi, soprattutto dall'approvazione del nuovo regolamento comunale per la gestione dei beni comuni, che ha sostituito la delibera di "marziana" memoria, molte realtà che hanno in gestione spazi pubblici stanno tentando di regolarizzarsi. Uno di questi è la ASD "Street of Life". Grazie al nuovo regolamento il dipartimento patrimonio di Roma Capitale ha ricalcolato gli affitti arretrati, abbattendo la cifra dell'80%. Viene riconosciuto, infatti, il valore sociale dell'associazione dilettantistica: "E' positivo che il Comune abbia rivisto le cifre - spiega il presidente Gilberto Berlen - perché prima l'affitto era 1.800 euro, ora 336 e infatti già abbiamo pagato il secondo bollettino. Ma dal 2018 al circa metà 2023, incluso il biennio Covid nel quale abbiamo lavorato quasi zero, sono oltre 16mila euro. Ma noi non abbiamo utili, tutto quello che guadagniamo lo spendiamo per le attività, quindi come facciamo a pagare?".

"Per riqualificare l'edificio abbiamo speso 54mila euro"

Vent'anni fa, quando il Campidoglio concesse la scuola abbandonata all'associazione, le condizioni erano pessime: "Col tempo abbiamo risistemato tutto - racconta Gilberto - con bagni e spogliatoi nuovi, un nuovo pavimento in laminato. Solo l'impianto elettrico è lo stesso. Tutti questi lavori li abbiamo pagati di tasca nostra, con soci e altri amici che si sono tassati. Noi abbiamo chiesto al Comune di considerare questi lavori e scomputarli dal debito, abbiamo presentato una certificazione da parte di un architetto, ma ci è stato risposto che è manutenzione ordinaria. Abbiamo speso 54mila euro in tutti questi anni". Da nuovo regolamento, infatti, solo la manutenzione straordinaria viene considerata nella riduzione degli arretrati.

La raccolta fondi per saldare il debito

E così, dopo tante vicissitudini anche giudiziarie, la palestra popolare si trova a dover chiedere nuovamente aiuto alla comunità di quartiere per andare avanti. Su "Go Fund Me", piattaforma che permette di creare raccolte fondi pubbliche, un praticante e allenatore dell'associazione ha lanciato un appello, che ad oggi ha visto rispondere 18 donatori. In cinque giorni sono stati raggiunti 1.010 euro, ma ne mancano ancora molti. Più di 15mila per poter dire che il pericolo è scampato. "Per anni sono stati formati tanti bambini e ragazzi - si legge nel testo della raccolta - sono stati aiutati gli abitanti del quartiere in difficoltà economiche offrendo lezioni gratuite, aderito a raccolte fondi e manifestazioni di solidarietà, lavorato nel sociale e per il sociale, partecipato a tanti eventi con finalità benefiche, portando la filosofia delle arti marziali nelle palestre delle scuole, raggiunto a livello sportivo vittorie in competizioni regionali, nazionali e mondiali. Vi prego: non mettiamo fine a tutto questo".