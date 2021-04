Orti urbani anche per le persone con disabilità: lanciato l'avviso pubblico per raccogliere le adesioni

Postazioni rialzate per consentire l'accesso alle persone in carrozzina ortopedica negli orti urbani di Casal Brunori

Gli orti urbani di Casal Brunori si stanno trasformando in un parco. Sempre più accogliente ed inclusivo, con postazioni dedicate anche alle persone con disabilità.

Orti urbani per persone con disabilità

Le nuove postazioni, allestite con un piano rialzato sopra una superficie mattonata, consentono l’accesso alle persone costretti a spostarsi con una carrozzina ortopedica. Sono già stata sistemate, in uno spazio appositamente allestito e separato dagli altri lotti, proprio perchè realizzate sopra una pavimentazione. Ora attendono solo di ricevere le candidature delle persone interessate.

L'avviso pubblico

“Abbiamo iniziato con tre postazioni destinate a persone con mobilità ridotta ed abbiamo appena pubblicato l’avviso, per raccogliere le adesioni di quanti potrebbero essere interessati” ha spiegato Filippo Cioffi presidente del Comitato di Quartiere e dell’associazione Vivere In che ha in gestione il parco Ort9 Largo Sergio Albani, l’area di oltre 15mila metri quadrati in cui sono stati realizzati gli orti urbani.

Un orto inclusivo

I tre piccoli “lotti” hanno una forma ed una dimensione, di circa 2 metri quadrati, che gli consente di essere seminati e coltivati anche restando in posizione seduta. Una novità nel panorama cittadino che è stata realizzata a seguito del progetto “Orto inclusivo”, un’iniziativa sostenuta dai fondi dell’otto per mille alla Chiesa Valdese.

Coltivabili stando seduti

Oltre ai cento lotti attualmente disponibili, all’area barbecue ed a quella dedicata ai bambini, a Casal Brunori, nel Municipio IX, è possibile chiedere di gestire una piccola coltivazione anche se si hanno difficoltà di deambulazione. “Stiamo realizzando anche un percorso per ipovedenti - ha aggiunto Cioffi - per quanto riguarda gli orti rialzati abbiamo iniziato con tre postazioni ma ciò non toglie che, se riceviamo molte richieste, in futuro possiamo puntare a realizzarne anche altre”. Le candidature dovranno essere inoltre all’indirizzo email or9@viverein.org entro le ore 24 del 15 aprile 2021.