Adesso è ufficiale: il liceo di Spinaceto avrà la sua succursale

Come anticipato a inizio novembre, è arrivata la soluzione ufficiale al problema di sovraffollamento per il liceo classico "Plauto" di Spinaceto, nel IX municipio: dal 9 gennaio saranno pronte 8 aule nella sede succursale dell'istituto tecnico commerciale "Vincenzo Arangio Ruiz" di via Vitaliano Brancati all'Eur.

Negli ultimi due anni il problema delle troppe iscrizioni si era abbattuto come una scure sul "Plauto" di via Augusto Renzini 70 a Spinaceto, quartiere della periferia meridionale di Roma. Lo scorso anno anche la mancanza di spazi aveva spinto un gruppo di studentesse e studenti ad occupare e a inscenare una protesta sui tetti dell'edificio, mentre quest'anno si è svolto un sit-in e uno sciopero studentesco. Città Metropolitana, l'ente proprietario degli edifici che ospitano le scuole superiori di secondo grado, responsabile per la manutenzione e l'edilizia, in estate aveva iniziato a lavorare alla realizzazione di tre nuove aule all'interno dell'edificio. Una soluzione parziale. Adesso, già dall'inizio del 2023 e in prospettiva per il prossimo anno scolastico, ci saranno nuovi spazi che risolveranno la cronica assenza di aule per coloro che, usciti dalle medie, vogliono frequentare il classico di Spinaceto.

Come fa sapere Daniele Parrucci, consigliere di Città Metropolitana delegato per l'edilizia scolastica "abbiamo assegnato ufficialmente 11 classi al Plauto - scrive in una nota - vista la costante crescita di iscrizioni e il bisogno di avere più spazi per gli studenti abbiamo deciso un mese fa di completare l'iter burocratico entro il mese di dicembre". In sostanza, dal 9 gennaio la dirigente scolastica del Plauto avrà a disposizione 8 aule, un laboratorio, una sala professori e una sala polivalente.

"Rivolgo i miei ringraziamenti per la collaborazione risolutiva delle due dirigenti scolastiche - prosegue Parrucci -. Nonostante gli atti vandalici che hanno interessato il 'Ruiz', siamo riusciti a soddisfare le richieste degli studenti e della scuola in tempi celeri. L'impegno di Città Metropolitana di Roma sulle scuole è costante, lo dimostra questo ennesimo intervento risolutivo".