La scuola abbandonata diventerà liceo: tra un anno il Plauto avrà la sua (vera) succursale

Se ne discuteva fin dall'insediamento della nuova giunta municipale, era un obiettivo di Città Metropolitana, alla fine ci sono riusciti: l'ex scuola elementare di via Augusto Renzini a Spinaceto diventerà un liceo e farà da succursale al "Plauto". Con un investimento di oltre 2 milioni di euro da parte dell'ex Provincia, l'edificio chiuso e abbandonato da sei anni risolverà gli annosi problemi di spazio dell'istituto superiore.

Una nuova succursale per il Plauto

L'anno scolastico 2023/2024 è iniziato, per il "Plauto" di Spinaceto, con una succursale un po' fuori mano. A novembre 2022 la Città Metropolitana, per ovviare alla carenza di aule che costringevano la scuola a rifiutare molte iscrizioni, era riuscita a ottenere l'aiuto dell'istituto "Arangio Ruiz" di via Brancati, all'Eur. Una soluzione tampone, presa non benissimo da una parte della comunità scolastica che contestava già dall'inizio la scelta: troppo fuori mano, rispetto a Spinaceto, la destinazione di alcune classi. Ora però c'è una prospettiva differente: il prossimo anno scolastico, 2024/2025, la succursale sarà a pochi metri dalla sede centrale, sempre in via Renzini.

L'ex scuola elementare riqualificata dopo 6 anni

"Finalmente è stato sottoscritto l'atto di passaggio dell'edificio scolastico di via Renzini, a Spinaceto, ormai chiuso da oltre sei anni, nel patrimonio della Città metropolitana - annunciano il consigliere di Città metropolitana Daniele Parrucci, la capitolina Claudia Pappatà e il municipale Manuel Gagliardi - . Questo consentirà di avviare i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'immobile che potrà ospitare la succursale così come ci chiedevano da tempo le famiglie del quartiere e tutta la comunità scolastica".

Quali saranno gli interventi da realizzare

I lavori previsti nell'edificio, attualmente seminascosto dalla vegetazione cresciuta rigogliosa, saranno principalmente di ristrutturazione interna, con la riorganizzazione degli spazi per ricavare più aule (fino a 14) e laboratori, con contestuale messa in sicurezza degli esterni. "Il programma dei lavori terminerà entro l'inizio del prossimo anno scolastico, a settembre 2024, quando contiamo di restituire questa scuola riqualificata alle ragazze e ai ragazzi. Con questo atto chiudiamo una ferita in un territorio importante, a Spinaceto, nel IX Municipio, che da moltissimi anni chiedeva aiuto e sostegno alle Istituzioni per strutture scolastiche più ampie e moderne", concludono. L'intervento era stato rimandato più volte, anche dopo vari sopralluoghi del dipartimento scolastico di Roma Capitale e della Città Metropolitana, principalmente per mancanza di fondi. Grande soddisfazione da parte della presidente del IX Titti Di Salvo e dell'assessora alla scuola Paola Angelucci: "Dall’inizio della consiliatura abbiamo messo tra le priorità la ristrutturazione e la riconversione del plesso scolastico di via Renzini - le loro parole -, in prossimità diretta con l'edificio centrale da cui dista pochi metri. E ora ci siamo grazie ad un lavoro di squadra molto importante tra il Municipio IX, il Campidoglio , la Città Metropolitana con il suo consigliere delegato Daniele Parrucci, la comunità educante del liceo e del territorio".

"Le istituzioni investono sulla periferia"

"Un investimento che Città Metropolitana, Comune e municipio fanno su una periferia come Spinaceto - le parole di Gagliardi, consigliere municipale Pd residente a Spinaceto -, dove i due licei esistenti (Plauto e Majorana, ndr) hanno una grande richiesta e un grande bisogno di spazi. Con questa riconversione, recuperiamo un patrimonio pubblico che rischiava di andare in deperimento. Chiaramente gli interventi saranno molti e ingenti, ma lo stato generale dell'immobile rientra nella previsione economica già fatta e verranno realizzati esternamente anche dei playground per le attività sportive, che potrebbero coinvolgere anche il quartiere in orario pomeridiano. Questa operazione era finita su un binario morto, ma grazie all'impegno di tutti gli enti coinvolti è stata sbloccata nel giro di un anno. La prospettiva data per l'apertura è quella del prossimo anno scolastico e c'è una previsione, dopo le valutazioni tecniche del caso, che si possano realizzare dalle 12 alle 14 aule più laboratori e spazi sportivi".