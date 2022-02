Al Plauto mancano gli spazi, la soluzione è dietro l'angolo: si pensa all'ex primaria di via Renzini

Al liceo Plauto di Spinaceto, 900 iscritti allo stato attuale, mancano gli spazi per accogliere nuovi studenti, così il Municipio IX insieme alla Città Metropolitana si è attivato per risolvere la situazione entro settembre prossimo.

Il tema è comune a molti istituti scolastici di Roma e provincia e in uno dei quartieri più popolari del territorio si fa sentire. "Il Plauto è un perno per Spinaceto - commenta a RomaToday l'assessora alla Scuola dell'Eur Paola Angelucci - e ha fatto crescere tantissimo la zona, intere generazioni ci sono passate e hanno fatto evolvere il tessuto sociale. Le iscrizioni aumentano, per fortuna, in particolare per gli indirizzi classico e scienze umane, ma sono saturi, non hanno più spazi".

Per questo martedì 1 febbraio c'è stato un sopralluogo dell'ex provincia, nella persona del delegato all'edilizia scolastica Daniele Parrucci: “Serve un netto cambio di passo nel metodo per affrontare i problemi legati agli istituti scolasti di Roma e provincia - ha commentato in una nota - e siamo già al lavoro per questo. Con i progetti legati ai fondi Pnrr e il confronto con il personale scolastico e studenti, vogliamo interpretare al meglio le esigenze della scuola per risolvere i problemi strutturali. Ringrazio la dirigente scolastica Schirato, con la quale ho preso l’impegno di intervenire immediatamente".

Oltre alla carenza di spazi, al Plauto i problemi sono legati anche all'inutilizzo della biblioteca e al crollo di un controsoffitto, quindi la Città Metropolitana si è presa l'impegno "a ripristinare l’uso della biblioteca danneggiata dal crollo del contro soffitto e a iniziare la messa in sicurezza del campo di calcio, dell’agibilità della pista del salto in lungo e ripristinando i servizi per i disabili".

Per quanto riguarda nuovi spazi, la corsa è contro il tempo, ma una soluzione potrebbe essere letteralmente dietro l'angolo: "Ci sono strutture sottodimensionate nel nostro territorio - continua Paola Angelucci - e sono in carico al nostro Municipio. Plessi addirittura vuoti da anni come l'ex primaria di via Renzini, la stessa del Plauto. Vanno però fatti dei lavori di adattamento rispetto alle esigenze di una scuola superiore. L'interlocuzione con Città Metropolitana è continua e loro si sono detti disponibili, di questo li ringrazio".