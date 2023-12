A Spinaceto l'istituto comprensivo intitolato a David Sassoli

A Spinaceto sarà intitolato a David Sassoli, parlamentare del PD e presidente del Parlamento europeo scomparso nel 2022, l'istituo comprensivo di via Frignani.

Ad annunciarlo il Sindaco Gualtieri dopo l'approvazione in giunta della mozione. "Trovo davvero appropriato che il territorio abbia lavorato per intitolargli una scuola, perché oggi più che mai servono figure che siano di esempio per la loro competenza, trasparenza e passione civile" - dichiara il Primo Cittadino - "Quell’idea di Europa e di vicinanza alle e tra le persone ha perso uno dei suoi interpreti più lucidi ma noi abbiamo il dovere di farla sopravvivere e crescere, a partire dai più giovani”.

Parla di bella notizia Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, formazione e lavoro che ha così ricordato Sassoli: "Un europeista convinto, appassionato giornalista e punto di riferimento del mondo democratico, ha saputo interpretare nel modo più giusto il suo impegno per l'equità e la giustizia. Ora anche a Roma ci sarà la scuola David Sassoli e un grazie sentito va alla comunità scolastica dell'Istituto che ha tanto lavorato per questo risultato”.