Mega discarica abusiva nella riserva naturale di Decima Malafede. Roma Natura: "Una ferita per tutti noi"

Almeno un centinaio di copertoni di macchine e autotreni, cumuli di calcinacci alti diversi metri, innumerevoli sacchi neri dal contenuto non identificato, mobili, materassi e altro materiale di risulta di cantieri edili, sgomberi e ristrutturazioni: è lo spettacolo desolante che ci si trova davanti agli occhi nel cuore della riserva naturale di Decima Malafede, oltre 6.000 ettari di verde vicino al confine con la tenuta di Castel Porziano in zona archeologica, all'interno del Municipio IX.

Lepidini: "Chiudere ogni accesso"

"Dopo la bonifica fatta mesi fa erano stati chiusi gli accessi, ma evidentemente uno è sfuggito e da lì sono passati". A spiegarlo è Alessandro Lepidini, neoassessore all'Ambiente e ai Rifiuti del IX. "Il tema degli sversamenti abusivi, illegali, diffusi è centrale - continua - . Per evitarli bisogna adottare accorgimenti che evitino gli ingressi, essendo un'area che è anche una sede stradale limitrofa all'area verde. Le bonifiche vanno fatte nel momento in cui ci sono le condizioni per evitare ulteriori svarsamenti. aver lasciato lo spazio accessibile lo ha reso un intervento zoppo. Ora bisogna coordinarsi con Roma Natura e con le altre realtà interessate per impedire l'accesso. C'è massima sensibilità da parte dell'amministrazione per risolvere questa problematica. Sicuramente si possono e debbono installare le foto-trappole, ma innanzitutto ci vuole massima attenzione e massimo presidio del territorio, questo lo faremo in raccordo con la polizia locale e tutte le forze dell'ordine".

L'ex assessore: "Zona già oggetto di scarichi abusivi"

A denunciare la scoperta, oltre all'Ente Regionale Roma Natura che ha la gestione della riserva, anche l'ex assessore all'Ambiente e ai Rifiuti dell'Eur, Marco Antonini. "Purtroppo dove ci sono angoli non presidiati del territorio, c'è chi se ne approfitta - spiega a Roma Today - ma stavolta si è andati oltre ogni limite. Ho mandato la segnalazione alla Polizia Locale, ma se prima da assessore mi rapportavo direttamente con i Nucleo Ambiente e Decoro, adesso sono stato inviato al IX Gruppo Ambiente dei vigili. Di quell'area, però, dovrebbe prendersene cura Roma Natura, mali presidente è troppo preso a finanziare distruttivi sentieri e a narrare dati immaginari sui cinghiali". "La zona era già stata oggetto di gravissimi scarichi in precedenza ricorda Antonini - ma l’Anas l’aveva bonificata e chiuso l’accesso. Purtroppo però hanno superato lo sbarramento e versato montagne di rifiuti".

"Chiediamo videosorveglianza e dissuasori della sosta"

Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, ha commentato così al nostro giornale: "In alcuni casi siamo davanti a veri atti criminali", esordisce. "Ogni volta che succede un fatto del genere, noi denunciamo e presentiamo esposti, ma di più non possiamo fare: di rifiuti a Roma se ne occupa solo Ama. Noi abbiamo dei guarda parco molto attivi, ma sono pochi e a completamento della loro azione dovrebbe esserci sempre chi è competente nella rimozione di queste discariche, perché quando si tratta di aree pubbliche nel 99.9% dei casi proprietario è il Comune. Spero che la nuova amministrazione decida di rispondere come si deve a questo tema". Sono due le proposte avanzate dall'Ente per ridurre gli episodi illegali nelle riserve: "Prima di tutto l'installazione di un sistema di videosorveglianza e di foto trappole - spiega Gubbiotti - e poi la realizzazione di recinzioni che eliminino la possibilitò di fermarsi con i mezzi".

Dalla Marcigliana (altra riserva naturale gestita da Roma Natura e colpita dal fenomeno degli sversamenti abusivi) a Decima Malafede, secondo Gubbiotti a colpire non sono solo i semplici svuota cantine: "In molti casi - conclude - si tratta di ditte che lavorano in nero e che quindi non sono autorizzate a portare i rifiuti nelle isole ecologiche".