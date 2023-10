Cumuli di rifiuti, macerie e decine di occupanti. Il Campidoglio certifica il fallimento della “Città del Rugby”

Erbacce cresciute ovunque, ascensori ed infissi distrutti, piscine gravemente danneggiate, cumuli di rifiuti, vetrate frantumate ed occupanti abusivi. Il Campidoglio ha certificato le condizioni in cui versa l’ex Città del Rugby di Spinaceto: un disastro.

Il complesso, che si sviluppa su 5 blocchi “i è invaso da piante e da cumuli di sporcizia, compresi elettrodomestici e automobili; tutte le parti vetrate sono distrutte e giacciono, frantumate, pericolosamente a terra” si legge nel report firmato dal funzionario del dipartimento patrimonio che, il 20 ottobre, con la polizia locale ed il servizio sociale municipale, ha eseguito un sopralluogo nella struttura.

La tragedia annunciata

Il monumento al degrado di Spinaceto, uno dei punti verde qualità che ha causato un buco multimilionario nelle case del comune, è stato anche teatro d’un recente fatto di cronaca. Il 15 ottobre, all’interno del complesso, è stato trovato in gravi condizioni un uomo senza fissa dimora di 56 anni. Colpito più volte al volto ed alla testa, è stato trasportato d’urgenza al Sant’Eugenio dov’è deceduto per le ferite riportate.

“È stata una tragedia annunciata e nessuno più di noi che nel quartiere viviamo può testimoniarlo – ha commentato Guido Basso, del CdQ di Spinaceto e Tor de’ Cenci – in questi anni abbiamo segnalato a decine di rappresentanti istituzionali la condizione di quel complesso” che il presidente definisce “una polveriera a cielo aperto”. Ed altrettante segnalazioni, il comitato di quartiere asserisce di averle rivolte alle forze dell’ordine ed ai media di ogni genere. “Abbiamo saputo anche di un sopralluogo del 20 ottobre e del fatto che ora sia stato saldato il cancello d’ingresso di via Renzini”.

La recinzione divelta che consente l'accesso agli occupanti

Un’operazione dal valore meramente “simbolico” visto che, ha fatto notare il CdQ, “gli occupanti continuano ad accedere dal lato parco attraverso un preesistente varco nella rete di confine”. E d’altra parte che siano numerosi i varchi presenti è stato certificato anche dal comune. Nella relazione firmata dal funzionario della dipartimento capitolino, si legge infatti che la recinzione esterna “per circa metà del perimetro è divelta o smontata, consentendo l’accesso all’interno degli edifici da molte parti”.

Anni di devastazioni ed occupazioni

La facilità di accesso al complesso ha comportato la progressiva ed inarrestabile devastazione delle strutture realizzate, dalla foresteria alle piscine, passando per le gradinate dei campi, mai completati, adibiti alla pratica del rugby e delle altre attività sportive. Contestualmente il sito, come i residenti di Spinaceto segnalano da anni, è diventato teatro d’un insediamento abusivo. All’interno del complesso infatti, si legge nel recente verbale, “è stata accertata la presenza, anche da lungo tempo, di persone senza fissa dimora, molte delle quali già conosciute e denunciate dalle forze dell’ordine”. E non sono poche visto che, com’è emerso nel corso di una recente commissione municipale, si stima vi siano ospitati, in forma più o meno stabile, decine di occupanti. Il sopralluogo ha sortito anche un altro effetto. Con una determina dirigenziale firmata dal direttore dell’ufficio di scopo dei Punti verde qualità, è stato disposto l’avvio delle procedure di sgombero dell’ex Città del Rugby.

La richiesta di sgombero

“Dispiace che nonostante interrogazioni comunali e municipali ci sia voluto un episodio come quello dello scorso 15 ottobre per decidere di avviare la procedura di sgombero. Una decisione che è arrivata dopo il sopralluogo con i servizi sociali nella struttura dove stando a quanto ci è stato riferito in commissione patrimonio, ci sono circa 35 occupanti abusivi – ha commentato Carla Canale, capogruppo municipale della civica Raggi – Ci auguriamo che si proceda quanto prima alla messa in sicurezza come concordato nella commissione e si proceda tutti insieme a decidere seriamente come recuperare questo bene pubblico in stato di totale abbandono”.

Lo sgombero non sarà immediato: la procedura avviata prevede infatti trascorrano 60 giorni prima che venga materialmente effettuato. Una volta liberato il complesso, sarà necessario anche ripristinare la recinzione divelta, per evitare nuove occupazioni. Dopodiché il Comune dovrà decidere cosa farne visto che, la manifestazione d'interesse avviata durante l'amministrazione Raggi, non ha sortito alcun effetto concreto.