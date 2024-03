Il chiosco bar nell'ex punto verde qualità è abbandonato: "Il Comune è proprietario, decida cosa farne"

Che fine farà il chiosco bar del parco di via Giovanni Frignani a Spinaceto? Ad oggi, non si sa. Era stato assegnato dopo anni di vertenze, nel novembre 2020. Nonostante ciò, nel giro di tre anni è tornato vuoto, abbandonato, senza manutenzione. Per questo la consigliera Carla Canale (Lista Civica Raggi) ha depositato un'interrogazione alla giunta per chiedere quali siano le intenzioni dell'amministrazione.

Il chiosco bar di Spinaceto abbandonato

L'area in questione è di circa 17mila mq, nel cuore di Spinaceto. Il parco Frignani è stato inserito nell'ex Punto Verde Qualità "Spinaceto Sud", istituito con una delibera del consiglio comunale del febbraio 2004. Parliamo del quadrante della Città del Rugby, monumento al degrado, simbolo del fallimento del piano dei PVQ che in gran parte non sono stati completati, riacquisiti dall'amministrazione comunale. Il chiosco bar in questione era stato affidato, insieme agli altri lotti facenti parte del PVQ, alla Iceland Srl, che a sua volta nel 2012 aveva stipulato un accordo per la gestione della struttura con L'Isola che c'è s.a.s. Una locazione che prevedeva anche la manutenzione dell'area e della struttura presente. E' andata male. Nel 2018, quindi, il dipartimento tutela ambientale riacquisisce la proprietà e il parco di via Frignani viene stralciato dal Punto Verde Qualità.

Il bando annullato

Annullato il bando pubblico per l'assegnazione, a novembre 2020 con una nuova determinazione dirigenziale, il chiosco bar viene nuovamente assegnato. L'immobile all'interno del parco viene dato in concessione a titolo oneroso ("ma non si riesce a sapere a chi", specifica la consigliera Canale). Per quasi tre anni l'attività riprende, poi si ferma di nuovo intorno a novembre 2023. "Da quel momento la struttura è nuovamente chiusa - spiega Canale - e nessuno pulisce più i cestini dell'immondizia. Inoltre, gli alberi abbattuti dal servizio giardini del IX municipio sono rimasti a terra".

L'interrogazione urgente presentata da Carla Canale

"Il parco di via Frignani, però, ha rappresentato e rappresenta da sempre un importante luogo di aggregazione sociale e culturale per i cittadini del quartiere di Spinaceto - continua l'esponente dell'opposizione in IX municipio - dovuto anche alla sua ubicazione adiacente ad una scuola dell’infanzia e ad una scuola primaria, nonché ad un punto Asl. Vorrei sapere dalla giunta, quindi, quale sia lo stato dell'arte del chiosco bar, proprietà di Roma Capitale e se l'amministrazione pensa ad un recupero commerciale o se abbia l'intento di utilizzarlo per finalità pubbliche, sociali e culturali del quartiere, al fine di sottrare allo stato di abbandono il chiosco bar e l’area verde annessa".