Restyling per le case popolari di Spinaceto. Ecco tutti i lavori in corso

Infissi nuovi, interventi negli alloggi, sfalcio dell'erba e messa in sicurezza degli spazi comuni. Questa è solo una parte dell'opera di ristrutturazione e rinnovo degli impianti all'interno degli alloggi popolari di via Padre Romualdo Formato a Spinaceto. Una presenza, da parte del Comune, che gli inquilini Erp attendevano da tempo e aspettavano con ansia.

Lavori alle case Erp di Spinaceto

A settembre, durante un sopralluogo del Comune nel quartiere del IX municipio, il presidente della commissione casa, Yuri Trombetti, aveva alimentato la speranza: "Metteremo mano a tutto. Rifaremo i bagni, i discendenti, risolveremo le infiltrazioni, ricostruiremo le ringhiere, i citofoni". Un impegno preso quasi personalmente dal consigliere, insieme all'assessore al patrimonio Tobia Zevi.

Tutte le opere in programma

Da qualche tempo gli operai sono finalmente a lavoro. Ai lotti di via Padre Romualdo Formato 30 e 40 si sta mettendo mano a situazioni che andavano avanti da anni, più volte denunciate dagli inquilini Erp. Come fa sapere l'assessorato capitolino, nei prossimi mesi è prevista la completa sostituzione delle linee di adduzione dell'acqua nei bagni di tutti gli alloggi, dal punto di fornitura di Acea fino all'utenza. La sostituzione dei contatori, delle valvole, delle tubazioni e la sostituzione di tutti gli attacchi dei sanitari. L'impermeabilizzazione dei lastrici solari, che per anni hanno causato copiose infiltrazioni negli alloggi agli ultimi piani. La sostituzione dei vetri rotti nei vani scala e l'eliminazione delle perdite nei bagni e nelle cucine degli alloggi. "Stiamo programmando l'esecuzione di interventi simili, non più rinviabili, su diversi complessi immobiliari Erp - fa sapere Alberto Festa dell'ufficio manutenzione Erp del dipartimento valorizzazione del patrimonio -. Cercheremo di essere più rapidi possibile compatibilmente con le risorse a disposizione e nel rispetto di un preciso indirizzo in tal senso impartito a questi uffici dall'amministrazione".

Un'inquilina: "Dopo anni di disagi siamo soddisfatti"

"Parecchi lavori sono iniziati finalmente - commenta Danila Venturini, inquilina Erp di via Padre Romualdo Formato - anche all'interno di diversi alloggi. Siamo soddisfatti, dopo aver denunciato per anni i disagi e le criticità in questi lotti. Finalmente qualcosa si è mosso. Prima di Natale hanno fatto un grosso lavoro sulle perdite idriche, ora stanno spurgando le cantine che è un altro problema storico. Piano piano stanno lavorando".

Zevi: "Lo faremo in molti altri quartieri"

Per Zevi i lavori partiti a Spinaceto "sono una soddisfazione, è un impegno preso a inizio mandato, lo faremo anche in altri quartieri dove ci sono alloggi di nostra proprietà. Vogliamo ridare dignità agli inquilini che per troppo tempo hanno convissuto con disagi e problematiche". Trombetti, che quattro mesi fa si era sbilanciato molto sugli impegni di Roma Capitale a Spinaceto, aggiunge: "Siamo attenti a chi vive nelle nostre case - le sue parole - , sono felice perché avevamo preannunciato questi lavori dopo il sopralluogo di settembre e ora sono realtà. Le promesse vanno mantenute".