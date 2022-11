Nelle case del comune le pareti trasudano acqua: le infiltrazioni anche negli armadi

L’acqua cola dal soffitto ed impregna le pareti. In qualche caso arrivando anche a bagnare gli armadi di casa. E’ quello che succede al civico 30 degli appartamenti di via Padre Romualdo Formato, a Spinaceto.

Le infiltrazioni idriche

Il disagio è comune a due differenti scale. Ma gli alloggi sono tutti di proprietà di Roma Capitale. Nella scala A “abbiamo il soffitto del bagno da cui trasuda acqua. Va avanti da giorni e nella nostra scala accade alla sottoscritta, che abita al VI piano, ed all’inquilino del piano di sopra. Così adesso oltre ai riscaldamenti spenti, cosa che abbiamo già segnalato, ed alle solite cantine allagate, abbiamo anche il problema delle infiltrazioni d’acqua”.

Un condominio senza acqua

Il disagio è stato ravvisato anche dagli inquilini che abitano nella scala D, all’interno dello stesso complesso. In quel caso la condizione è anche peggiore e, per cercare di ovviare al problema che è stato segnalato al quarto piano, è stato necessario chiudere l’acqua di tutto il condominio, privando in tal modo le famiglie dell’intera scala del prezioso servizio idrico. Non solo.

Termosifoni spenti ed altri disagi

Al problema dei riscaldamenti che, come spiegato dalla signora Venturini, “nonostante l’interlocuzione con il comune continuano a restare spenti”, ed alla scala D rimasta senz’acqua, nella giornata del 28 novembre i residenti del medesimo condominio hanno dovuto fare i conti anche con un altro disagio. “Abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco per un corto circuito avvenuto in ascensore dove -ha raccontato un’altra inquilina – aveva cominciato ad uscire fumo dalla pulsantiera”.