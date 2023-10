Bonificato l'ex cementificio nella riserva naturale. Ora i cittadini chiedono la gestione al Comune

Dopo oltre dieci anni di incuria e abbandono, l'area dell'ex cementificio di via del Risaro, a Tor de' Cenci, è stata bonificata. Il casale si trova all'interno della riserva naturale di Decima Malafede, al confine tra IX e X municipio, lì dove passa il Sentiero Trilussa.

Bonificato l'ex cementificio di via del Risaro

L'intervento di bonifica è stato realizzato a fine settembre e ha visto coinvolti cittadini e istituzioni, fianco al fianco per ridare dignità ad un luogo che appartiene a tutti e che potrebbe rappresentare un contesto dall'enorme potenziale per iniziative ludiche e sociali. L'assessorato all'ambiente di Roma Capitale, tramite il proprio dipartimento, ha inviato sette operai, una ruspa e un bobcat e a questo si sono aggiunti volontari di Legambiente, dell'associazione Sentiero Trilussa, del comitato di quartiere Tor de' Cenci-Spinaceto e di Casal Brunori, i quali si sono occupati anche del taglio dell'erba intorno all'edificio abbandonato.

Un bando fallito e anni di sversamenti illeciti di rifiuti

L'ex cementificio nel 2014 era finito all'interno di un bando, avviato dalla giunta di Ignazio Marino, che aveva come obiettivo quello di affidare terreni agricoli ai giovani. Il quadrante interessato nell'area di Tor de' Cenci si estende per 28 ettari, con al centro il casale ormai in disuso, ma di coltivazioni non se ne sono mai viste. Nella gara, infatti, non erano stati inseriti fondi ad hoc per la bonifica dell'ex cementificio, soffocato da cumuli di immondizia e materiali ingombranti, oggetto di sversamenti illeciti e con la presenza di amianto. Quel tratto di riserva, inoltre, è interessato dal progetto di realizzazione della bretella autostradale Tor de' Cenci-A12, nell'ambito dell'opera Roma-Latina. Per il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini è una delle opere prioritarie, ma l'ultimo annuncio in tal senso è di febbraio e altri passi concreti non sono stati fatti.

L'auspicio dei cittadini: "Diventi luogo centrale per attività sociali, sportive e turistiche"

Nel frattempo, associazioni e comitati lottano per poter prendere in gestione l'ex cementificio e strapparlo definitivamente al degrado. Per Cristiano Ciotta, presidente dell'associazione "Sentiero Trilussa", la bonifica appena realizzata "è solo un piccolo passo verso la riqualificazione della struttura - spiega -. L'ex cementificio è il polmone del Sentiero Trilussa, e noi vogliamo restituirlo a tutti i cittadini, oserei dire a tutta la città, pensando concretamente a importanti progetti sociali, storici, sportivi e turistici". Per ora verrà svolta proprio in quell'area un'iniziativa collegata al Sentiero (il 21 ottobre dalle 19 alle 24), ma lo sguardo va oltre: "Però prima devono smaltire tutto l'amianto che si trova all'interno di un capannone che per ora abbiamo chiuso con il lucchetto" sottolinea Ciotta. Quando avverrà la rimozione del materiale cancerogeno ancora non si sa: il 19 ottobre ci sarà un incontro in Regione con la direzione ambiente, alla presenza del nuovo direttore dell'ente Roma Natura, Marco Visconti.

La pulizia in pieno agosto

Il 20 agosto, la bonifica dell'area dell'ex cementificio era stata preceduta da una domenica di pulizia importante organizzata dai residenti di Vitinia, organizzati da Mario Pericolini, presidente del comitato di quartiere. Gli sforzi dei volontari si sono concentrati su un tratto del Sentiero Trilussa, ciclopedonale, dedicato al grande poeta romanesco. "Purtroppo le micro discariche non mancano - spiegava Pericolini - e quindi bisogna darsi da fare per rimuovere quanto viene incivilmente abbandonato all’interno dell’area verde”.