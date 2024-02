Dopo 15 anni di attesa il Vicariato bonifica l'area abbandonata di Spinaceto

Mezzo ettaro nel cuore di Spinaceto che presto tornerà alla fruizione pubblica. E' il destino di un'area verde che si trova tra via degli Eroi di Cefalonia, via Aldo Eluisi, via degli Eroi di Rodi e il cavalcavia di viale dei Caduti per la Resistenza. Il 26 febbraio sono iniziate le operazioni di bonifica da parte della proprietà, vale a dire il Vicariato, e presto le competenze passeranno al dipartimento patrimonio comunale.

L'area abbandonata di proprietà del Vicariato

Una lotta durata quasi quindici anni, che si è intensificata negli ultimi due, da parte del comitato di quartiere Spinaceto-Tor de' Cenci e il comitato Parco Villa Romana. E che adesso sta per vedere il primo risultato positivo. In quel pezzo di 4mila mq il Vicariato avrebbe dovuto costruire un terzo luogo di culto dopo la chiesa di Gesù Divin Salvatore a Tor de' Cenci e quella di San Giovanni Evangelista a via Aversa, a distanza di circa 25 anni l'una dall'altra. Non è stato mai fatto nulla e fino al 2010 la manutenzione era stata impeccabile: poi il baratro.

La bonifica attesa da quasi 15 anni

Rovi, rami, cespuglio, alberi malati, ogni tanto qualche ramo caduto nell'adiacente parcheggio come successo anche pochi giorni fa. Adesso le ruspe mandate dalla proprietà stanno facendo ciò che chiedevano i cittadini ed è propedeutico all'acquisizione da parte del Comune: "Questo Comitato sono due anni che persegue l‘obiettivo della riqualificazione dell’area - commenta Cristiano Ciotta presidente di Parco Villa Romana - , quindi ora ci aspettiamo che il IX municipio prenda in carico l'area come promesso e la riconsegni al verde pubblico".

Tornerà tutto in mano al Comune

Plaude alla bonifica anche il senatore Andrea De Priamo (FdI), che aveva iniziato a interessarsi alla questione già nelle vesti di consigliere capitolino: "Finalmente sta accadendo ciò che si attendeva da anni - commenta - e devo ringraziare non solo Cristiano Ciotta che si è da subito interessato, ma anche il presidente della commissione patrimonio Yuri Trombetti". Quest'ultimo aggiunge: "Da tempo ho iniziato a trattare casi come quello di Spinaceto - le parole del consigliere Pd - perché voglio che il Come riacquisisca diverse aree della città per farle tornare alla cittadinanza. Finita la bonifica da parte del Vicariato sarà tutto nostro". A quanto aggiunge il capogruppo di FdI in IX, Massimiliano De Juliis "il Vicariato dovrebbe occuparsi anche di installare una recinzione, oltre che della potatura degli alberi. Le cose stanno andando come auspicato e come chiesto da noi in diverse interrogazioni. Chiederò una commissione municipale per chiedere se e come il dipartimento sta agendo per la presa in carica". Alla fine,ì le associazioni e i comitati potranno, eventualmente, adottare l'area e garantirne fruizione e valorizzazione con il supporto di Roma Capitale e del IX municipio.