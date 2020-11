Tor de' Cenci, strade al buio di notte e lampioni accesi di giorno: "Va avanti da giorni"

Illuminazione ad intermittenza. A Tor de’ Cenci, i residenti, da giorni devono fare i conti con uno strano black out. In molte strade del quartiere i lampioni non vengono accesi la notte. Ma incredibilmente lo sono di giorno.

La segnalazione della residente

“Da giorni va avanti in questo modo” racconta Mara, una residente “Lunedì 9 novembre è accaduto in via Romolo Gigliozzi ed in viale Caduti per la Resistenza. Ma era già successo nei giorni precedenti. Il fatto è che adesso, che è mattina, i lampioni sono tutti illuminati” ha segnalato la cittadina.

Un black out prolungato

“Non è un black out limitato alla giornata di lunedì 9 e domenica 8 novembre. Lo abbiamo avvertito già nei giorni precedenti” ha confermato il Comitato di Quartiere. Le strade, che la sera restano totalmente prive di luce, sono anche le più transitate.

La sicurezza stradale

D’altra parte, con il DPCM entrato in vigore il 4 novembre, la circolazione stradale è fortemente diminuita, poiché dopo le ore 22, salvo particolari condizioni che vanno sempre documentate, sono vietati gli spostamenti. Ma il sole tramonta molto prima e di conseguenza, anche la sicurezza stradale nelle fascia compresa tra le 18 e le 22, non è affatto garantita.