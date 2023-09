"AMA Dove Vivi": la giornata di raccolta di rifiuti abbandonati

Sabato 16 settembre 2023 alle ore 09:00 nel quartiere Giardino (incrocio tra Via Paolo Stoppa e via Massimo Troisi), in occasione del World Clean Up Day (l’evento sociale mondiale di pulizia e recupero dei rifiuti abbandonati), si terrà l’evento AMA Dove Vivi il progetto dall'Associazione Tutela del Verde Giardino di Roma, patrocinato dal municipio X.

L’iniziativa consiste nel far diventare i cittadini volontari per un giorno. Grandi e bambini infatti potranno partecipare ad una giornata di raccolta dei rifiuti abbandonati (mozziconi di sigarette, pulizia marciapiedi dalle erbacce, taglio erba) nelle seguenti aree:

Parco Lucio Battisti;

Parco Paolo Stoppa;

Parco di fronte al PIM;

Parco La Marmotta;

Parco Mia Martini.

L’associazione fornirà ad ogni partecipante, che dovrà venire munito di guanti, il materiale necessario ossia sacchi, rastrelli, pale, e “manine” raccogli rifiuti.

La giornata di raccolta potrà essere documentata con foto e video da inviare all’indirizzo tuteladelverde@gmail-com