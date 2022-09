Il parco di Roma sud dove gli alberi sono (quasi) tutti morti, anche i più giovani

Che fine hanno fatto gli alberi del parco Campagna di Spinaceto? Il ritorno dalle ferie per gli assidui frequentatori dell'area verde, tra le più vissute del quadrante sud, è stato caratterizzato da una brutta sorpresa: moltissimi pini abbattuti e tagliati, lasciati a terra.

Perché gli alberi di parco Campagna sono morti

C'è chi accusa l'amministrazione di non aver agito tempestivamente effettuando la cura endoterapica, essendo la cocciniglia (toumeyella parvicornis) una delle cause principali della morte degli alberi. Ma il discorso, apparentemente, è più complesso. E più antico.

L'assessore: "Non sempre l'endoterapia serve"

Innanzitutto a fornire una prima spiegazione è l'assessore all'ambiente del IX, Alessandro Lepidini: "I pini erano tutti trattati contro la toumeyella - fa sapere - , non c’è stata una mancata attenzione. L’endoterapia però non sempre è capace di risolvere il problema, ci sono diversi fattori che influiscono. Non mancano sensibilità e determinazione per cercare di salvaguardare i pini di Roma, questo è chiaro".

Il predecessore Cinquestelle: "Colpa di un altro parassita e dell'incendio del 2020"

Marco Antonini, che ha ricoperto lo stesso ruolo nei cinque anni precedenti, fino all'ottobre 2021, ricorda invece che i primi abbattimenti hanno un'origine differente: "Dopo l'incendio dell'estate 2020 abbiamo dovuto abbattere diversi esemplari pericolanti - spiega a RomaToday - ma il problema non è stato solo quello. Il parco Campagna è stato infestato non esclusivamente dalla cocciniglia, ma anche dal tomicus destruens, un parassita che nella tenuta presidenziale di Castel Porziano ha ucciso 91 ettari di alberi. L'endoterapia non fa nulla contro questo parassita". Un coleottero pericolosissimo per i pini.

Gli alberi ripiantumati ormai quasi tutti secchi

"Tra l'altro in quell'area l'endoterapia non è stata fatta - afferma Antonini - perché i pini erano già troppo debilitati, la decisione fu del dipartimento. Parliamo di alberi piantati a inizio anni '70, mai potati, mai curati e che hanno vissuto parecchi incendi in questi decenni. La situazione era già compromessa". Ad agosto 2020, poi, l'amministrazione Cinquestelle aveva lanciato una ripiantumazione di 160 alberi: "Ne abbiamo messi 86 tra ciliegi, lecci, sugheri, frassini - conferma l'ex assessore - ma nonostante l'appalto garantisse l'irrigazione per due anni, non è stato fatto e nessuno ha controllato. Quindi ormai sono quasi tutti morti, ci sono passato questa estate e anche a causa della stagione molto siccitosa, si sono seccati".