Troppi incidenti, il municipio realizzerà nuovi attraversamenti pedonali rialzati: ecco dove

Troppi incidenti nelle strade del IX municipio, spesso dovuti all'eccessiva velocità e alla mancanza di una corretta e visibile segnaletica orizzontale. Per questo il parlamentino ha approvato all'unanimità una risoluzione a firma dei dem Luca Bedoni e Francesca Romana Vecchio, per mettere in sicurezza alcune strade del territorio, anche con la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati.

"A seguito dei molteplici sinistri, abbiamo ritenuto opportuno intervenire urgentemente - fa sapere il presidente del consiglio municipale ed esponente Pd Bedoni - per garantire la sicurezza negli attraversamenti e ridurre i rischi per i pedoni che attraversano le strade citate dall'atto". "Ampi tratti di rettilineo inducono i guidatori ad aumentare la velocità oltre i limiti consentiti - si legge nella risoluzione, passata con 17 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti -. I cittadini hanno più volte denunciato queste infrazioni e anche il mancato rispetto degli attraversamenti pedonali: così è a rischio l’incolumità dei pedoni. Per via della percorrenza continua dei tratti stradali indicati, unitamente al frequente intervento di ripristino, le strisce pedonali si presentano usurate e dunque poco visibili".

All'Eur i tratti inclusi in un primo pacchetto di interventi sono viale Tupini fronte civico 106 e 113 e piazzale dei Santi Pietro e Paolo, con due attraversamenti distinti nell'area antistante la chiesa. A Mostacciano via Garosi fronte civico 83 e via Gastaldi fronte civico 84, a Castellaccio via Avignone fronte civico 92 e 106. L'elenco, però, potrebbe essere ampliato, raccogliendo le segnalazioni durante le commissioni mobilità e lavori pubblici e ascoltando i report della polizia locale di Roma Capitale.

Ci sono infatti altri 21 punti critici attenzionati dal municipio, sparsi in tutto il territorio: Fonte Meravigliosa (via Arcidiacono altezza incrocio via Drago, via Ferruzzi altezza incrocio via della Fonte Meravigliosa, via Andrea Millevoi 800) a Torrino Mezzocammino (via Bonelli altezza scuola), Trigoria (via Alessandrini altezza scuola media Marta Russo, via Alessandrini civico 3 e 5, via Gustavo d'Arpe civici 37 e 40), Vitinia (via del Risaro), Laurentino (via Silone, attraversamenti in corrispondenza dei ponti), Spinaceto (via Caduti della Resistenza altezza via Zaccagnini, via Arena e via Carlo Avolio e anche altezza via Formato, via Renzini e via Aversa), Poggio del Torrino (lungo via della Grande Muraglia fronte civico 202 e 223), Vallerano (via Luigi Chiarini tra via Buster Keaton e via di Vallerano), Fonte Laurentina (via Capelli civici 22/24, via Brunetti civico 23 e via Marcello Conversi civico 21), Casal Fattoria (via di Castel di Leva civico 261), Castel di Leva, sull'omonima via al civico 261.