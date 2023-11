Dall'allarme sicurezza al parco abbandonato. Vallerano chiede più attenzione al municipio

C'è un piccolo quartiere, a Roma sud, che si sente un po' messo in disparte. Vallerano, tra Spinaceto e Fonte Laurentina, fuori dal Raccordo. Siamo nel IX municipio, uno dei più estesi della Capitale. Qui vivono circa 1.000 famiglie, per un totale di oltre 3.800 persone. "Vorremmo la riqualificazione del parco, maggiore sorveglianza e sicurezza, una rete di trasporto pubblico funzionante. Ma tutto ciò non avviene" denuncia Mario Pagani, presidente del comitato di quartiere e referente del coordinamento municipale.

Il parco di Vallerano che attende la riqualificazione

Una delle ferite più dolorose, ad oggi, è quella relativa al parco di via Buster Keaton, nel cuore di Vallerano. Un'area verde che potrebbe essere punto di riferimento per tutta la comunità di quartiere, ma ad oggi sembrerebbe abbandonato. Sull'area verde c'era un progetto partecipativo presentato dal comitato nel 2019, ai tempi dell'amministrazione Raggi-D'Innocenti, ma non è andato a buon fine. Troppo pochi i residenti, troppo pochi (rispetto ad altri progetti) i voti ottenuti. E così è finito in un cassetto.

Il progetto del comitato di quartiere e la street art di Ligama

"Noi nel frattempo, però, lo abbiamo aggiornato - spiega Mario Pagani - e abbiamo chiesto più volte una riqualificazione dell'area. Qui a Vallerano c'è il nulla cosmico, gli anziani che cominciano ad essere una buona fetta di popolazione, non sanno dove trascorrere il tempo e i giovani chiedono spazi per concerti, spettacoli teatrali, iniziative di qualche genere. Tra l'altro di recente il parco è stato anche vandalizzato".

Dal 2020 a oggi, le idee per il parco di Vallerano non sono certo mancate. In una recente proposta, il comitato di quartiere ha anche inserito la possibilità di realizzare un'opera di street art, firmata dall'artista 37enne catanese Ligama, tra i più apprezzati della scena internazionale. E non solo: "L'idea è creare la sede del comitato, quella della nostra Comunità Energetica già finanziata grazie ad un bando regionale - specifica Pagani - e poi installare pannelli fotovoltaici e realizzare un palco per gli eventi". Totale, forse, circa 30mila euro. Ma vanno stanziati i fondi e una recente commissione ambiente, presenziata dal comitato, non avrebbe fornito garanzie per l'aspetto finanziario.

A bilancio 139mila euro

Come fa sapere Pagani, l'area verde è nella lista di quelle messe che il IX municipio vorrebbe riqualificare entro la fine del mandato (tra queste c'è anche Vitinia), ma ancora non si sa in che tempi partiranno i lavori: "E' stato messo a bilancio a luglio 2022 - continua Pagani - con lo scopo di ripristinare l'area ludica, le mattonelle anti urto, la fontanella, il sistema di irrigazione. I fondi ci sono, pari a 139mila euro. Ma l'amministrazione ha deciso di spalmare gli interventi in un piano triennale 2022-2025 e ad oggi io non ho risposte su quando verrà fatto il parco di Vallerano".

Caos trasporti

Oltre il parco, le criticità che emergono da Vallerano sono legate principalmente al trasporto pubblico e alla sicurezza. I cittadini lamentano la sostanziale eliminazione della olinea 071: "Era l'unico che ci portava alla fermata Laurentina della metro B - ricorda Pagani - ma adesso non c'è più nulla, il servizio è inaffidabile. Il municipio accolla le responsabilità ai problemi precedenti con Roma TPL e dice che bisognerà aspettare l'affidamento della nuova gara da gennaio 2024, dimostrando una mancanza di impegno nel soddisfare le esigenze della comunità".

Raffica di furti in casa

Si conclude con l'allarme furti, soprattutto d'estate: "Ad agosto scorso è stato un continuo - conclude Pagani - abbiamo mandato i video alla presidente Di Salvo, addirittura uno dei residenti ha sparato in aria per far scappare i ladri, siamo nel Far West. Le forze dell'ordine hanno poche volanti per pattugliare la zona e abbiamo chiesto di installare sistemi di videosorveglianza, ma ad oggi non c'è risposta. Anzi, le telecamere verranno messe a piazza Crepax, a Mezzocammino".