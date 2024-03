Ferratella, barricate contro i senza dimora. I cittadini attaccano l'assessora Laurelli

Il 27 marzo, il tribunale amministrativo del Lazio si esprimerà sul ricorso presentato dal Codacons contro il progetto di una stazione di posta per senza dimora, all'interno dell'ex scuola di via Comisso alla Ferratella, in IX municipio. Un progetto finanziato con fondi Pnrr (1,4 milioni di euro), scelto da Roma Capitale su proposta dell'ente di prossimità. Nel frattempo il comitato spontaneo che si è costituito da oltre un anno, per impedire che la stazione di posta vada a buon fine, attacca l'assessora municipale alle politiche sociali, Luisa Laurelli.

Senza dimora alla Ferratella, l'attacco dei residenti

Lo fa tramite una lettera aperta, che contiene delle domande miste a quelle che, per loro, sono delle smentite. Smentiscono alcune dichiarazioni rilasciate da Laurelli durante l'ultima commissione speciale Pnrr, che ha trattato l'argomento di via Comisso, il 22 gennaio scorso. In quell'occasione, alla presenza di rappresentanti del comitato di quartiere e di un portavoce del Codacons, Laurelli aveva ripercorso la storia dello stabile, all'interno del quale dal 2015 e fino a prima del Covid è stato ospitato un centro di accoglienza per senza dimora, la "Casa di Heidi", poi trasferita altrove per la non adeguatezza degli ambienti e la pericolosità di alcuni infissi. "Sulla base di quale deroga - chiede il comitato spontaneo - è stato possibile allocare la Casa di Heidi all’interno dell’edificio, se esso non era considerato a norma, tanto da richiedere per ragioni di sicurezza il blocco delle finestre con evidente rischio in caso di incendio?".

"Non è vero che gli studenti sono favorevoli"

Il comitato, che nei mesi scorsi ha lanciato anche una raccolta firme su Change.org che ad oggi supera le 800 adesioni, non termina però qui le contestazioni. Laurelli aveva rivendicato la bontà della scelta di collocare i senza dimora a via Comisso, anche in virtù delle reazioni positive da parte delle studentesse e degli studenti del vicino liceo Aristotele, che tra l'altro nell'edificio coinvolto dal progetto Pnrr ha 4 aule che presto diventeranno 6. Un appoggio manifestato durante un'assemblea pubblica di giugno 2023: "A noi risulta una realtà ben diversa - si legge nell'appello -. I ragazzi intervenuti in quell'occasione, facevano parte del collettivo politico denominato 'Lupa Scuole in Lotta', nella cui pagina Facebook è ancora presente l’invito a radunarsi in via Achille Campanile per poi proseguire in corteo verso l’aula consiliare del IX Municipio".

"La petizione da noi promossa - sottolineano i cittadini contrari -, è stata sottoscritta da 289 persone, di cui circa un centinaio sono studenti maggiorenni e docenti del Liceo Aristotele. Esistono inoltre altre petizioni sottoscritte dagli abitanti della Ferratella e le cui firme sono state depositate presso il IX Municipio in occasione della assemblea del 13 giugno, per un totale di circa 1200 adesioni". Insomma, i contrari alla stazione di posta (che prevede anche 10 appartamenti dedicati a chi vuole uscire dalla vita in strada), rivendicano di essere una parte significativa del territorio.

Laurelli: "Proposto più volte il confronto, non ci hanno risposto"

L'assessora Laurelli, interpellata da RomaToday, non ha voluto entrare nel merito delle contestazioni avanzate dai residenti: "Il progetto è a buon punto - conferma invece - i progettisti stanno lavorando. Ovvio che, essendoci un ricorso in essere, anche il Comune sia in attesa. Il 27 marzo il Tar deciderà e nel momento in cui respingerà totalmente il Codacons, un minuto dopo verrà convocato un tavolo per stabilire definitivamente il cronoprogramma e rientrare nei tempi imposti dal Pnrr per la realizzazione del progetto. Purtroppo in tanti mesi sia io sia la presidente Di Salvo abbiamo proposto alla cittadinanza di incontrarci, per decidere insieme cosa fare dei quasi 600 mq di edificio che resteranno liberi, a disposizione delle realtà del quartiere. Non ne hanno voluto sapere".