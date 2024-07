Senza dimora all'Eur: il municipio apre al dialogo, ma il fronte dei contrari non si piega

Entro la metà del 2026, come da tabella di marcia imposta dal Pnrr, apriranno una stazione di posta e un servizio di "housing first" in via Comisso 23 a Eur Ferratella. Un progetto che prevede la riqualificazione di una parte dell'edificio, che fino alla pandemia ha ospitato il centro d'accoglienza "Casa di Heidi". Il 4 luglio, il consiglio del IX municipio ha approvato un ordine del giorno, nel quale si dà il via a un tavolo di co progettazione per la gestione degli spazi che resteranno liberi.

Senza dimora all'Eur, continua lo scontro

Una mossa, quella della giunta e della maggioranza consiliare dell'Eur, che servirebbe ad ammorbidire gradualmente le posizioni estremamente contrarie di una parte della comunità cittadina intorno a via Comisso. In particolare, il comitato spontaneo nato proprio per contrastare l'apertura dell"housing first" della stazione di posta. Risultato che difficilmente verrà raggiunto: il comitato già durante il consiglio del 4 luglio ha confermato la volontà di continuare a opporsi al progetto Pnrr, con tutti gli strumenti democratici e legali possibili. La sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso dei cittadini, è stata impugnata e ora se ne occuperà il Consiglio di Stato.

Le richieste del municipio al Comune

"Così come avevamo annunciato nell’assemblea pubblica di giugno - commenta la presidente del IX Titti Di Salvo - e come confermato nel documento finale del consiglio, tra qualche giorno verrà insediato il tavolo per la co progettazione con i cittadini e il comitato di quartiere dei grandi spazi che rimarranno a disposizione dopo la realizzazione dei due progetti Pnrr. Inoltre, viene confermata l’assegnazione degli spazi alle associazioni attualmente presenti in via Comisso: la Banca del tempo, la Croce Rossa, Il Tetto e la destinazione al liceo Aristotele delle 5 aule richieste più un laboratorio". Non solo: la giunta di centrosinistra prende l'impegno a chiedere lo stanziamento, nel prossimo bilancio triennale di Roma Capitale, delle risorse sufficienti per ristrutturare anche la parte di immobile non coinvolta dai lavori Pnrr. Parte nella quale verrebbero portati a termine interventi temporanei per l'eliminazione delle infiltrazioni dal tetto.

Più sicurezza e illuminazione nel quartiere

Nel documento, maggioranza e opposizione chiedono inoltre che le forze dell'ordine si coordinino con la presidenza, al fine di garantire un controllo assiduo dell'area di via Comisso e del liceo Aristotele, confinante con l'edificio coinvolto dal progetto Pnrr. Avanzano anche una richiesta specifica agli uffici tecnici, affinché si valuti la fattibilità di un'implementazione del sistema di illuminazione pubblica nel quadrante. Importanza viene data anche alla collaborazione tra chi gestirà il centro d'accoglienza e le istituzioni "tramite una relazione semestrale sull'andamento della struttura". L'obiettivo dell'ordine del giorno è quello di aprire un tavolo di co progettazione con tutte le realtà associative del municipio (dalla Croce Rossa alla Protezione Civile, ma anche cooperative sociali e comitati di quartiere), per riempire e valorizzare gli spazi interni a via Comisso non occupati dall' "housing first" e dalla stazione di posta.

Il muro dei contrari

Difficile che si possano trovare compromessi tra cittadini contrari e municipio. Il fronte del "no" contesta, tra le molte cose, la legittimità del progetto, rivendica l'esistenza di un vincolo regionale che blinda l'edificio all'utilizzo interamente scolastico, protesta perché viene riqualificata solo una piccola parte della struttura (460 mq su 2.265 mq totali) e teme per una svalutazione degli immobili privati a causa della vicinanza con una struttura frequentata da senza dimora e persone fragili: "Secondo l'articolo 28 della Costituzione e conseguenze articolo 2043 del Codice Civile, gli amministratori pubblici potrebbero essere chiamati a rispondere dei danni economici" hanno ricordato durante il consiglio.