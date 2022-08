Parte l'iter per nuovi percorsi ecosostenibili a Roma sud

Dalla valorizzazione del Sentiero Trilussa a quella del percorso tra i casali della tenuta di Tor Pagnotta, passando per il monumento naturale del Fosso della Cecchignola e del percorso Laurentina-Fonte Ostiense. Ma anche il sentiero del pellegrino (che dalla basilica di San Paolo fuori le Mura arriva all'abbazia del Divino Amore) e quello che da Grotta Perfetta finisce all'Eur. E' su questi percorsi che il municipio IX ha iniziato a lavorare con le commissioni transizione ecologica, commercio e turismo per farli diventare ufficialmente itinerari ecosostenibili.

A farlo sapere sono i consiglieri del Pd Fabio Ecca e Giuseppe Grazioli, presidenti delle due commissioni. "Quattro mesi fa proponemmo al comune - spiegano - la valorizzazione di una serie di percorsi e sentieri, anche in condivisione con l'VIII municipio". La proposta era il risultato di un lavoro congiunto con il vicepresidente del IX e delegato al turismo Augusto Gregori e all'assessore all'ambiente Alessandro Lepidini. Roma Capitale "ha accettato tutti i sentieri e i percorsi all'interno della proposta di linee di indirizzo - proseguono Ecca e Grazioli - e presto verranno avviate le necessarie attività per la loro realizzazione".

Il progetto è di respiro molto ampio. Il Campidoglio, infatti, ha chiesto collaborazione a tutti i 15 municipi per stilare un elenco di sentieri e percorsi naturalistici di interesse, da inserire nella già sterminata offerta culturale di Roma in vista del Giubileo del 2025. Un lavoro promosso dalle commissioni ambiente e turismo che ha fruttato oltre 50 proposte avanzate da consiglieri capitolini e rappresentanti municipali. Si va del “sentiero delle Sette Chiese Giubileo del 2025” all’itinerario Giubileo 2000, che va dalla chiesa Dio Padre misericordioso alla Croce di Tor Vergata e “la via di Francesco” che passa attraverso la riserva della Marcigliana e la città consolidata.

"Tutti i sentieri ed i percorsi da noi proposti sono stati accettati da Roma Capitale all’interno della proposta di linee di indirizzo - concludono Ecca e Grazioli - per la istituzione degli itinerari ecosostenibili e presto verranno avviate le necessarie attività per la loro realizzazione per la quale ci si avvarrà non solo di fondi comunali ma anche di quelli relativi al prossimo Giubileo. Si tratta di un potente strumento per la promozione del turismo lento nel territorio del municipio IX e dei principi della transizione ecologica così come sono stati sanciti dal Codice per i beni culturali e il paesaggio relativamente alla riqualificazione ed alla fruizione del territorio".