Scuole aperte 2023/2024: sono dieci gli istituti del IX che accedono al finanziamento

Sono dieci le scuole del IX municipio che hanno superato lo scoglio della domanda di partecipazione al bando per la scuole aperte 2023/2024. Grazie ai fondi comunali, durante l'anno corrente potranno svolgere attività in orario pomeridiano, serale e nei fine settimana.

Le scuole del territorio ammesse al finanziamento, che può arrivare fino ad un massimo di 15mila euro per ognuna, sono otto istituti comprensivi e due istituti superiori. Lo scopo dell'assessorato a scuola, formazione e lavoro è quello di favorire la creazione di reti territoriali, aprendo gli edifici alla comunità territoriale, creando presidi di sicurezza anche in ore serali e in giorni nei quali solitamente gli istituti restano chiusi e le aree limitrofe scarsamente frequentate.

Tra le attività ammesse come progettualità finanziabile ci sono laboratori di teatro, musica, danza, hip hop, arti visive, supporto scolastico, percorsi didattici personalizzati o per micro-gruppi, corsi di lingua italiana per stranieri L2, laboratori corsi o eventi legati alla divulgazione scientifica e all'apprendimento delle materie STEM, cioè science, technology, engineering and mathematics, sostenibilità ambientale ed emergenza climatica, percorsi di ricerca e sperimentazione in collaborazione con l'università, ascolto psicologico, educazione affettiva, prevenzione e contrasto degli stereotipi di genere, concerti, spettacoli, film, presentazioni letterarie.

Ad essere stati ammessi al finanziamento sono il liceo classico "Plauto" di Spinaceto e il Ginnasio "Vivona" che si trova tra via della Fisica e via Brancati all'Eur. Gli istituti comprensivi coinvolti, invece, sono: "De Finetti" a Fonte Laurentina, la "Frignani" a Spinaceto, l'IC di largo Dino Buzzati a Fonte Ostiense, il "Santi Savarino" in zona Spinaceto, la "Tacito Guareschi" a via del Risaro a Vitinia, la "Marta Russo" a Selcetta, l'"Orsa Maggiore" a Poggio del Torrino e l'IC Bernardini, plesso Ada Tagliacozzo a Laurentino 38.