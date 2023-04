"Roma marcia ancora": scritte fasciste sul muro del mercato rionale alla vigilia della Liberazione

Esattamente un mese fa alcune scritte antisemite, contro il Pd e contro la Cgil e il suo segretario nazionale Maurizio Landini erano comparse tra Laurentino e Fonte Meravigliosa. Adesso, alla vigilia della Festa della Liberazione, ignoti tornano a colpire. Il quartiere è sempre quello di Fonte Meravigliosa, stavolta le scritte compaiono sul muro del mercato rionale di Vigna Murata, in via Meldola.

Le scritte fasciste e naziste a Roma sud

Qualcuno, stavolta con la vernice nera e non rossa come un mese fa, ha impresso sul muro la scritta "Roma marcia ancora", chiaro riferimento alla marcia su Roma dei militanti del partito nazionale Fascista, che si concluse nella Capitale a ottobre del 1922. Croci celtiche, richiami al Duce e saluti nazisti come "Sieg Heil" (il saluto alla vittoria delle adunate tedesche durante il regime di Adolf Hitler) macchiano le ore subito precedenti alla Festa della Liberazione del 25 aprile. La stessa mano ha anche scritto "As Roma" modificando la O in maniera tale da farla apparire come una croce celtica.

La denuncia dei consiglieri della Civica Raggi

"La nostra storia ed identità collettiva sono gravemente offese da puntuali e indegne esternazioni fasciste e antisemite - è il commento di Antonio De Santis e Carla Canale, consiglieri in assemblea capitolina e IX municipio - . Condanniamo fermamente le vergognose scritte inneggianti alla marcia su Roma apparse stanotte sul muro posteriore del mercato rionale Vigna Murata, a Fonte Meravigliosa in municipio IX. E' già il secondo episodio nel quartiere dopo che, qualche settimana fa, riferimenti simili erano addirittura apparsi sul muro di delimitazione della Parrocchia del quartiere".