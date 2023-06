Il pasticcio dei defibrillatori regalati ma inutilizzati: l'eredità di Formula E fa litigare municipio e cittadini

Che fine hanno fatto i defibrillatori regalati da Formula E al IX municipio? Per ora li custodiscono due farmacie dell'Eur, da oltre un anno. Era il 7 aprile 2022, infatti, quando la giunta Di Salvo ricevette i dispositivi dall'organizzazione del campionato mondiale di veicoli elettrici, che ogni anno si svolge nel quartiere-vetrina di Roma sud. Al momento, però, non sono ancora stati attivati e questo ha generato anche un acceso battibecco tra un ente del terzo settore e il vicepresidente Augusto Gregori.

Il lascito della Formula E all'Eur

Tutto ha inizio ad aprile 2022. La Formula E approda, come di consueto, nel bel quartiere dell'Eur che viene scombussolato per qualche giorno tra chiusure stradali e modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico. In cambio, grazie ad un protocollo tra Comune e organizzazione dell'evento, questi ultimi lasciano qualcosa sul territorio a spese proprie. Si chiama "legacy", eredità. Strade rifatte, marciapiedi nuovi, attraversamenti pedonali, illuminazione. Formula E mette i soldi, le amministrazioni dispongono e realizzano. Per questa ultima edizione delle gare per auto a motore elettrico, si opta per due attraversamenti pedonali e cinque defibrillatori, tre per le sedi delle forze dell'ordine presenti sul territorio e due per altrettante farmacie.

Che fine hanno fatto i defibrillatori per le farmacie di quartiere

Il 16 maggio scorso, però, in consiglio municipale la consigliera della Civica Raggi, Carla Canale, fa notare che non è stato fatto ancora nulla. O meglio: i defibrillatori regalati a carabinieri, polizia di Stato e polizia locale sono stati installati davanti alle rispettive sedi, gli altri no. "La richiesta, tra l'altro - spiegava Canale - arrivata da un'esigenza espressa dal territorio, inserita nel protocollo d'intesa siglato tra Formula E e municipio. Questi dispositivi necessitano di un aggiornamento triennale, ciò significa che abbiamo già perso un anno di utilizzo".

La denuncia dell'associazione

Le farmacie Imbesi di viale Europa e Corsetti di viale dell'Aeronautica, dunque, ad oggi custodiscono nei loro locali gli ingombranti - ma vitali - dispositivi, ma non possono metterli a disposizione degli operatori del soccorso sanitario qualora necessari, perché mancano le colonnine che li ospitino. Il ritardo, che ha ormai superato i 12 mesi, ha fortemente indispettito una delle associazioni più attive del territorio, divenuta negli anni un vero e proprio ente del terzo settore, "Ripartiamo dall'Eur", che in questo periodi ha più volte sollecitato la giunta: il 7 marzo il presidente Paolo Lampariello e il vicepresidente Nicola Corbo avevano scritto alla presidente Titti Di Salvo e agli uffici dei lavori pubblici chiedendo di mettere in atto il protocollo d'intesa, ma come si legge dalla successiva missiva "ci ha dato riscontro solo il vicepresidente Augusto Gregori, che rivolgendosi agli altri destinatari li ha sollecitati a risolvere entro il 24 marzo". Evidentemente nulla è stato fatto e così l'ente ha deciso di prendere le distanze dal municipio.

La rottura con il municipio: "Niente Notte Bianca 2023"

Lo ha fatto all'indomani della presentazione della Notte Bianca dell'Eur 2023, che quest'anno sarà il 17 giugno e avrà come tema l'Expo 2030. "Questa volta non parteciperemo in alcun modo - fanno sapere - perché il municipio ha completamente disatteso il protocollo d'intesa che ha permesso di ricevere due defibrillatori da installare. L'attività ludica viene preferita a strumenti salvavita". Un annuncio al quale il vicepresidente Gregori ha replicato prima tramite i social ("è una ricostruzione che non corrisponde al vero") e poi interpellato da RomaToday: "Il municipio ha avviato la procedura per l'installazione dei defibrillatori appena approvato il bilancio 2023 - ha fatto sapere - , operazione che richiede una specifica spesa per gli allacci elettrici. Ad oggi siamo in attesa dell'autorizzazione per l'impegno dei fondi e i defibrillatori verranno installati a breve nelle aree condivise nel protocollo siglato". Altrettanto a breve, però, "Ripartiamo dall'Eur" sarebbe in procinto di inviare un esposto alla Corte dei Conti sulla vicenda.