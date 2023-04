A Roma sud arriva la visita medica “sospesa” per chi non ha accesso agli specialisti a pagamento

Non tutti possono permettersi di aspettare per essere visitati da un medico in una struttura pubblica. Aspettare i tempi delle liste infinite e aspettare di potersi permettere economicamente uno specialista privato. Se la salute è a rischio e le tempistiche sono decisive, spesso tra la vita e la morte, allora è fondamentale che ci pensi qualcun altro. E' in questo contesto che si inserisce l'accordo firmato tra il IX municipio e la onlus "La Banca delle Visite".

Un protocollo con la Banca delle Visite per il diritto alla salute

La giunta dell'Eur, rappresentata dalla presidente Titti Di Salvo e dall'assessora alle politiche sociali Luisa Laurelli, con la partecipazione del consigliere di Azione Fulvio Bellassai, ha siglato un accordo con la onlus "La Banca delle Visite" per far sì che chi è nelle condizioni economiche di farlo, doni a chi è meno fortunato la possibilità di effettuare una visita medica privata.

L'accordo entra nel piano sociale del IX municipio

Il protocollo è stato firmato al Casale della Massima, nel cuore del quartiere Laurentino Fonte Ostiense. "Un risultato raggiunto grazie all’impegno di tutte le parti coinvolte - fanno sapere dalla Banda delle Visite - che ringraziamo di cuore per aver colto il senso sociale dell’iniziativa, superando anche i colori politici. Ringraziamo Fulvio Bellassai per essersi fatto portavoce del progetto in commissione affari sociali, l’assessora Laurelli e la presidente Titti Di Salvo per aver fortemente voluto questa adesione, nonché il suo inserimento nel piano sociale del municipio. Grazie a tutto l’apparato tecnico e amministrativo che ha collaborato al buon esito dell’iter e alle tante realtà e associazioni presenti".

La onlus Banca delle Visite

Fondata nel 2015, la onlus Banca delle Visite è attiva in tutta Italia, con sede nel Palasalute di Formello ed è frutto dell'iniziativa di Mutua MBA, Health Italia e Health Assistance e permette a chiunque di donare una somma che viene utilizzata dalla onlus per prenotare una visita medica richiesta da chi ha più bisogno. Negli ultimi anni il circuito solidale Banca delle Visite ha continuato ad espandersi in tutta Italia, grazie anche all’adesione di numerosi sostenitori che collaborano con la Fondazione in modo volontario a livello locale.