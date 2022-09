Dal Torrino a Fonte Meravigliosa, 129 aree verdi passano in carico al IX municipio

Il IX municipio è il settimo a ricevere in consegna le aree verdi, le piazze gli spartitraffico con dimensioni inferiori ai 20.000 mq. L'atto formale c'è stato oggi, mercoledì 28 settembre, con 129 aree che sono passate alla giunta guidata dalla presidente Titti Di Salvo. Presenti l'assessora comunale all'ambiente Sabrina Alfonsi, quello al decentramento e partecipazione Andrea Catarci e l'assessore municipale all'ambiente Alessandro Lepidini.

Tra le 129 aree che adesso passano alla responsabilità del municipio, per un totale di 736.000 metri quadri di estensione, ci sono viale del Pattinaggio, piazzale Juarez, il consorzio Fonte Meravigliosa-via Lorgna e via Drago, via Kobler, Torrino Nord - via dell’Orsa Maggiore, Via Cristoforo Colombo (spartitraffico Mostacciano), Mostacciano -viale Don Borghi, via Spagnoli e via Soncelli, parco Emilio Gadda, area villaggio Azzurro - via Aldo della Rocca, viale degli Eroi di Cefalonia, Torrino Mezzocammino area V1, Tor de’ Cenci–Parco Gigliozzi e Torrino-Parco della Cisterna. Il municipio dell'Eur riceverà ogni anno una dotazione finanziaria di 1.243.000 euro per la manutenzione.

"Crediamo nella collaborazione istituzionale, proprio a partire dai municipi e il decentramento - dichiara Alfonsi - congiunto ad azioni di semplificazione e razionalizzazione delle competenze amministrative, costituiscono gli strumenti fondamentali per garantire l'efficienza della cura del verde cittadino”.

“Si tratta di un passo avanti concreto verso il conferimento di poteri ai municipi che cogliamo molto positivamente - il commento di Di Salvo -. In particolare, per il nostro municipio, caratterizzato dalla presenza di grandi spazi verdi, la scelta si traduce nell'acquisizione di oltre 70 ettari di verde tra arredo stradale, aree di sosta e verde attrezzato di quartiere, quest’ultimo particolarmente importante per una superficie complessiva di quasi 30 ettari”.