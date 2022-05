Il quartiere di Roma sud preso di mira dai piromani: ancora un'auto in fiamme nella notte

Ancora roghi di auto a Fonte Meravigliosa, quartiere del IX municipio. Poco prima delle 2 del mattino di mercoledì 18 maggio la squadra 11/A Eur dei vigili del fuoco è intervenuta per spegnere l'incendio di una Open Meriva in via Devich 58.

L'incendio ha coinvolto anche una seconda vettura

Le fiamme hanno avvolto la macchina, danneggiandola gravemente soprattutto nella parte anteriore e posteriore, coinvolgendo in parte anche un'altra utilitaria di marca Volkswagen parcheggiata al suo fianco. Da quanto raccontano alcuni residenti del quartiere, un abitante prima dell'arrivo dell'autobotte è sceso in strada con un estintore, impedendo che il rogo coinvolgesse altre vetture.

E' il settimo rogo in cinque anni

Il fenomeno dei roghi di macchine a Fonte Meravigliosa sta ormai diventando preoccupante: il 19 aprile l'ultimo episodio in via Francesco Patrizio da Cherso con quattro auto distrutte (due Opel e due Lancia Y). Un mese prima, il 22 marzo, ben 6 i proprietari di auto svegliati dal rogo delle loro macchine in via Antonio De Micheli, proprio all'interno del cortile condominiale. Quella strada era già stata "battezzata" a inizio novembre 2021, con altre 4 vetture bruciate. Ma gli episodi sono iniziati già molti anni fa. Nel maggio 2017, come raccontava RomaToday, si verificarono due incendi in dieci giorni tra via di Vigna Murata 332 e via Andrea Meldola. Si fa poi un salto al marzo 2021, quando in via Tommaso Arcidiacono tre auto finirono carbonizzate.

Impossibile considerarli fenomeni di autocombustione. Anche se non ci sono conferme ufficiali, la pista investigativa seguita dalle forze dell'ordine che si stanno occupando del problema è quella di uno o più piromani.