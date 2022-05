Riapre dopo sette anni il parco intitolato ad Andrea Millevoi

Aperto nel 2013 grazie all'opera dei comitati di quartiere, chiuso due anni dopo perché mai completato e con un collaudo da rifare, il parco "Andrea Millevoi" in via don Umberto Terenzi, zona Divino Amore verrà inaugurato e riaperto sabato 14 maggio. Dopo sette anni.

Intitolato alla memoria di un sottotenente caduto a Mogadiscio (Somalia) nel 1993 a soli ventuno anni, è l'unico spazio verde a disposizione dei residenti dell'area di Santa Fellicola, nel IX municipio. Purtroppo, però, motivi burocratici e amministrativi legati al non completamento delle opere a scomputo da parte dei costruttori che hanno realizzato il comprensorio, ha vissuto sorti altalenanti ed è rimasto fruibile solo per poco più di due anni.

"Gli interventi da realizzare erano ancora tanti - spiega l'assessore all'ambiente del IX, Alessandro Lepidini - e per anni a bloccare la riapertura sono state criticità legate alla convenzione urbanistica. Per dirne una, bisognava fare l'atto notarile per l'acquisizione dell'area e l'immissione nel patrimonio comunale".

Negli ultimi mesi l'amministrazione ha portato a termine i passaggi necessari, tra questi l'acquisizione da parte del dipartimento tutela ambientale. "Inoltre - prosegue Lepidini - c'erano dei giochi per bambini non più a norma, quindi abbiamo provveduto a farli rimuovere ma già è stata fatta richiesta al Campidoglio per installarne di nuovi e rendere l'area fruibile al 100%".

L'area, di circa 6.500 mq, è arredata con panchine, illuminazione e nuove alberature. "Siamo soddisfatti per questo risultato - conclude l'assessore - per noi è come una nuova inaugurazione visto quanto tempo è passato. Tra l'altro, per quanto riguarda l'intitolazione al sottotenente Millevoi, verificheremo che l'iter sia completo e ufficiale".

