Dove non arriva il pubblico ci pensano i privati. All'Eur firmato un protocollo con Fondazione Charlemagne

Il IX municipio e la Fondazione Charlemagne hanno messo nero su bianco una collaborazione che, con le attività della onlus all'ex Laurentino 38 iniziate a maggio 2022, è già presente da un anno nel territorio. Lo scopo è quello di promuvere il rapporto tra pubblico e privato nella realizzazione di opere di interesse pubblico, ovviamente nel campo del sociale come già accade in diversi quartieri di Roma.

La Fondazione, nata nel 1998, è una onlus aconfessionale che impegna fondi propri nel finanziare progetti e buone pratiche spesso segnalate e proposte dal basso, cioè dagli stessi abitanti e associazioni dei territori romani. Stefania Mancini, consigliera di Charlemagne e presidente di Assifero (associazione italiana fondazioni ed enti filantropici), ha spiegato l'importanza di questo terzo protocollo siglato con un ente di prossimità: "Il IX è un territorio vasto e complesso - premette - che nella più recente classificazione annovera addirittura 37 quartieri, è immenso. Incontrare Di Salvo è stato interessante e soprattutto ha dato modo di capire una volta di più quanto sia difficile per gli amministratori locali lavorare ogni giorno". Nei mesi scorsi già il III municipio e il VII avevano aderito ufficialmente.

Nel prossimo mese altri due municipi, ancora "top secret", si aggiungeranno alla rete coinvolta nelle attività no profit di Fondazione Charlemagne e del progetto Periferia Capitale. "Siamo estremamente grati di questo cammino che sta prendendo sempre più corpo - ha proseguito Mancini -. Dobbiamo mettere a sistema quello che può essere il contributo del privato sociale rispetto al pubblico, all’amministrazione locale, al profit. L’ottica è essere costantemente al servizio della città per immaginare soluzioni, buone prassi e cammini strategici e politiche e atteggiamenti sistemici". Nelle prossime settimane ci saranno altri incontri con gli assessori municipali e con le realtà territoriali per mettere a terra le strategie e capire a fondo le esigenze dei quartieri.

"Per colmare l’assenza di un servizio alla persona - si legge sul sito del progetto - Periferiacapitale è dedicato alle associazioni delle periferie romane, al loro impegno, con l’intento di valorizzarne l’azione, di coadiuvarle nel loro cammino, di rafforzarne l’impatto. E’ un programma aperto ad altri enti della filantropia che vorranno affiancarci e scendere in campo per la rinascita della città. E’ un programma rivolto anche a tutti gli abitanti di Roma con cui vorremmo sfidare il senso di una nuova responsabilità verso la città".