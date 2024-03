"Su prolungamento metro B Laurentina il Pd boccia Gualtieri". Scontro in municipio sulla mobilità

Il prolungamento della metro B da Laurentina a Castel di Leva s'ha da fare o no? Il tema è in sospeso da anni e neanche l'inserimento del progetto all'interno del PUMS deliberato dalla Città Metropolitana nel 2022 è servito a sciogliere i nodi. Per questo motivo in IX municipio, territorio interessato dall'opera, M5S e Lista Calenda hanno presentato una mozione che impegnava l'amministrazione a spingere per la stesura di uno studio di fattibilità. Atto bocciato, tramite l'astensione quasi totale dei consiglieri di maggioranza: "Una bocciatura a Gualtieri", l'attacco delle opposizioni (FdI esclusa).

Il prolungamento della metro B Laurentina

Il documento, di iniziativa dei consiglieri di Azione Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai, firmato anche da Carla Canale, era molto chiaro. Dopo aver sottolineato l'estrema necessità del prolungamento della metro B dalla fermata Laurentina fino a Castel Di Leva, passando per via della Divisione Torino, Cecchignola, Tor Pagnotta, Fonte Laurentina e Castel Di Leva come nuovo capolinea, impegnava la presidente Titti Di Salvo e l'assessora alla mobilità Paola Angelucci a premere sul sindaco Roberto Gualtieri e sugli uffici dipartimentali al fine di lavorare ad un piano di fattibilità tecnica ed economica, in attuazione del decreto 220 del 2022, il cosiddetto PUMS (piano urbano di mobilità sostenibile), approvato dall'ex provincia. Un'opera, quella relativa al prolungamento di cinque fermate dell'attuale percorso, che interesserebbe circa 70mila residenti e alleggerirebbe il traffico in tutto il quadrante.

La mozione bocciata dal Pd e FdI

L'atto, però, non è passato. A parte i due calendiani, Canale della Civica Raggi, Cerisola del M5S, Cucunato del gruppo misto e De Vivo del Pd, tutti gli altri si sono astenuti o non hanno partecipato al voto. "Ha del clamoroso - attaccano Carla Canale e il capitolino Antonio De Santis - perché la maggioranza boccia l'atto di avvio di studio del prolungamento, che avrebbe garantito l'avvio di un percorso indispensabile per consentire il diritto della mobilità dei cittadini. Il Pd municipale non solo decide intenzionalmente di ostacolare un'opera fondamentale in un quadrante come quello Ardeatina Cecchignola Laurentina, in forte sofferenza per la grossa quantità di edificazione in corso di realizzazione, ma tradisce di fatto il sindaco Gualtieri e la maggioranza capitolina del Partito Democratico che, con propria deliberazione, aveva approvato la realizzazione dell'infrastruttura".

Azione: "Il Pd dimostra poca lungimiranza"

"Pur di non accogliere un atto semplice e di buon senso - accusano Flavia De Gregorio, Marco Muro Pes e Fulvio Bellassai - la quasi totalità della maggioranza, supportata dai colleghi di Fratelli d’Italia, ha preferito bocciare, con l’artificio dell’astensione, la nostra richiesta di avviare, dopo oltre 60 anni di attesa, gli studi preliminari per prolungare la Metro B da Laurentina fin oltre il GRA, così come previsto dal PUMS. Così facendo, ancora una volta, non è stata dimostrata alcuna lungimiranza da parte della quasi totalità della maggioranza in Municipio che, di fatto, è rimasta imbrigliata da una visione miope della politica. Bene l’avvio di bandi e la ricerca di finanziamenti per la linea A verso ovest e per la B verso nord-est, ma non si deve dimenticare Roma sud".

Le repliche di FdI e Pd

Chiamata più volte in causa, Fratelli d'Italia replica per voce del suo capogruppo, Massimiliano De Juliis: "Sono d'accordo sul prolungamento, ovviamente - specifica - ma il problema è che non è chiaro a quale Pums ci si riferisca nella mozione. Ci sono delle incongruenze: quello comunale non prevedeva il tratto sull'asse Fonte Laurentina-Castel Di Leva, lo fa quello metropolitano. Inoltre il corridoio della mobilità e l'istituzione del filobus sono successivi a quel piano, quindi come FdI avevamo chiesto un approfondimento, previa ritiro della mozione, per portare anche la questione in commissione mobilità. La Città Metropolitana ha sbagliato ad allegare la tavola relativa al prolungamento della metro B Laurentina fino a Castel Di Leva? E' cambiato qualcosa? Si poteva lavorare a una risoluzione di consiglio da votare all'unanimità, invece non hanno voluto e hanno deciso di fare propaganda politica". Manuel Gagliardi del Pd aggiunge: "Il prolungamento è già nel Pums - spiega a RomaToday - non è una previsione inesistente. E lo studio di fattibilità è una richiesta che non ha fondamenti. Il Pums in quel quadrante prevede due interventi: il prolungamento della B e l'istituzione della linea D da Magliana fino al Dazio, a Fonte Meravigliosa, passando per viale dell'Agricoltura, Luneur, via del Serafico. Non servono studi, ma finanziamenti. La battaglia politica la dovremmo fare tutti insieme per questo, non per uno studio di fattibilità".