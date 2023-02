I soldi del Pnrr per stazioni di posta e mini appartamenti ai senza dimora

Mini appartamenti per chi esce dall'emergenza abitativa che lo ha portato in strada, ma anche spazi di prima accoglienza, con sportelli di orientamento al lavoro, ai servizi sociali e sanitari e di supporto alla ricerca di una casa in affitto: è quanto arriverà a via Comisso, zona Eur Ferratella, nel IX municipio. Un progetto realizzabile grazie ai fondi del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato con il contributo dell'Unione Europea.

I soldi del Pnrr anche all'Eur per nuovi progetti sociali

Dopo il raddoppio degli spazi di Vitinia, dove sono nati due appartamenti dedicati a progetti di autonomia per persone con disabilità in applicazione della legge sul "durante e dopo di noi", anche a Ferratella si va nella direzione del recupero di spazi inutilizzati per dedicarli a progetti sociali ad ampio raggio. E anche in questo caso lo si fa con i fondi europei. Il luogo scelto dall'assessorato al sociale del IX municipio è via Comisso, dove già si trovano altri servizi alla collettività e dove fino a luglio dello scorso anno venivano accolti i senza dimora.

Oltre 1 milione di euro per housing e stazione di posta per senza dimora

Sono proprio i senza dimora il target del progetto, che per la fase di ristrutturazione degli spazi prevede un investimento di circa 1.400.000 euro: "Il IX ha aderito ad un progetto finanziato dal Pnrr - spiega a RomaToday l'assessora alle politiche sociali e della salute, Luisa Laurelli - che prevede due risultati: la realizzazione di un 'housing temporaneo' e una stazione di posta". Partendo dalla stazione di posta, si darà modo a chi non ha un tetto non solo di cenare, dormire e fare colazione come accade di solito, ma di usufruire dei servizi h24. E non solo per un letto, una doccia o un pasto caldo. "Il progetto - prosegue l'assessora - prevede anche una serie di servizi per aiutare chi viene accolto a trovare lavoro, indirizzarlo ai servizi sociali e sanitari delle Asl, a reperire un alloggio nel mercato privato o popolare tramite graduatoria Erp. Così facendo gli individui, ma anche i nuclei familiari, saranno aiutati a passare alla fase successiva".

Sconosciuti i tempi di realizzazione

Fase successiva che è rappresentata dall'housing temporaneo, quindi mini appartamenti dove trascorrere alcuni mesi prima di mettersi definitivamente in sesto. I due spazi si troveranno ai primi due piano del palazzo municipale di via Comisso, per un totale di 1.500 mq che andranno completamente ristrutturati: "A partire dal tetto - specifica Laurelli - perché attualmente è messo male. Quando inizieranno i lavori? Non lo sappiamo, il dipartimento comunale è venuto in sopralluogo a inizio gennaio, dopodiché è tutto in mano a loro. Ci auguriamo avvenga tutto in tempi veloci. Per i due appartamenti di Vitinia hanno lavorato in circa 50 giorni lavorativi, è stato un miracolo".

I senza dimora in una ex scuola a Ferratella

A via Comisso ad oggi ha sede il comitato di Croce Rossa locale, una sede succursale del liceo Aristotele e la Banca del Tempo: "L'anno scorso c'erano 16 posti letto per senza dimora - conclude Laurelli - ma li ho spostati in via Conversi, in una scuola ad oggi inutilizzata a Fonte Laurentina. Ma da settembre inizieranno a frequentarla i bambini del vicino asilo nido, quindi i senza dimora andranno in una ex scuola in via Achille Campanile, tra Ferratella e Laurentino, appena saranno conclusi i lavori di ristrutturazione, presumibilmente tra metà e fine febbraio".