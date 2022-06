Disabilità, a Roma sud parte un progetto di autonomia finanziato dalla Regione

Ad agosto nel IX municipio partirà un progetto per le persone con disabilità che hanno necessità o volontà di staccarsi dal nucleo familiare di appartenenza, nell'ambito della legge sul "dopo di noi". Infatti l'ente ha pubblicato la procedura negoziata per l'affidamento del progetto "Altrautonomia", grazie ad un fnanziamento regionale di quasi 100.000 euro.

Lo scopo è quello di offrire un supporto abilitativo e abitativo tramite forme di residenzialità, per far sperimentare alle persone con disabilità una vita indipendente, in modo graduale, tramite l'inserimento in un gruppo di persone con esigenze simili. L'appartamento di circa 230 mq intorno al quale graviterà il progetto si trova a Vitinia, in via Gemmano 12.

L'inizio delle attività sarà presumibilmente a inizio agosto e dureranno 12 mesi. L'ente locale ha diviso il bando in tre fasi, ognuna lunga 4 mesi. La prima prevede percorsi di attività diurne abilitative propedeutici all'autonomia abitativa. I gruppi frequenteranno l'appartamento per due pomeriggi infrasettimanali, 3 ore ogni volta, fino ad un massimo di 24 ore al mese. Lo scopo è quello di creare gruppi armonici e omogenei che si impegneranno nella preparazione dei pasti, piccoli acquisti, sistemazione e igienizzazione degli ambienti, attività di socializzazione. In questa prima fase partirà il supporto psicologico alle famiglie d'appartenenza per due ore al mese.

Nei successivi quattro mesi i gruppi vivranno la casa a rotazione, dal venerdì alla domenica, così da consolidare le attività relative all'acquisizione dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e della casa, accompagnati da operatori che garantiranno la presenza nelle 24 ore. Nella fase conclusiva del progetto di autonomia, i gruppi sperimenteranno la convivenza per un'intera settimana, una per ogni gruppo che si andrà a costituire.