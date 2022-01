Undici milioni di euro per la transizione ecologica: ecco i progetti del Municipio IX presentati in Regione

Dall'economia circolare alle comunità energetiche, passando per la promozione del patrimonio naturale e della biodiversità fino alla cura del territorio: sono questi i temi alla base di cinque progetti presentati dal Municipio IX (in un caso congiuntamente all'VIII) nell'ambito del bando "Lazio in transizione" lanciato dalla Regione a novembre 2021 e scaduto lunedì 17 gennaio.

Un progetto da 11 milioni di euro

Complessivamente il finanziamento richiesto dalla giunta guidata da Titti Di Salvo è pari a 11 milioni di euro. "Di fatto rappresenta l'avvio della transizione ecologica nel Municipio IX - dichiarano in una nota congiunto la presidente, l'assessore all'Ambiente Alessandro Lepidini e il consigliere Pd Fabio Ecca - che fa proprio l'intero bagaglio delle strategie lanciate in questi anni dall'Agenda Onu 2030 e dal Pnrr, oltre che dalla strategia europea per la biodiversità e quelle nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile".

Parco fluviale di Tor di Valle e un borgo rurale urbano

Tra i progetti presentati, figurano la proposta di sperimentazione di comunità energetica, il compostaggio di comunità con adesione volontaria e tariffazione puntuale, la realizzazione del parco fluviale di Tor di Valle con la riqualificazione dei casali, la costituzione di un "borgo rurale urbano" nella valle di Tor Chiesaccia a Fonte Laurentina e la realizzazione del "Sentiero del Pellegrino" tra VIII e IX Municipio "che con l'avvicinarsi del Giubileo costituisce un'occasione unica di valorizzazione del nostro territorio" sottolineano i tre esponenti della maggioranza di centrosinistra.

Lombardi: "Ottima risposta dai territori, ora analizziamo le idee"

Il bando di idee si è chiuso il 17 gennaio ed è l'assessora regionale alla Transizione Ecologica, Roberta Lombardi, a snocciolarne i numeri: "Sono 467 in tutti i progetti presentati - dichiara in una nota - , il 40% dei quali proviene da imprese, il 24% da enti locali, il 36& da altre categorie come associazioni, cittadini, organismi di ricerca ed enti gestori di parchi naturali". “Un bilancio eccezionale - aggiunge Lombardi - , un’ottima risposta da parte dei territori che ci restituisce una grande voglia di diventare parte attiva di questo cambiamento epocale. La prossima fase del bando prevede l’analisi delle proposte raccolte attraverso un’accurata ricognizione per identificare i migliori strumenti di impiego delle risorse e ottimizzare gli investimenti secondo i principi di massimo impatto ed efficienza".