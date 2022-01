Progetti partecipativi "scomparsi" dal bilancio, all'Eur è scontro tra lista Raggi e maggioranza Pd

E' scontro nel parlamentino del Municipio IX, dopo che dal bilancio previsionale di Roma Capitale sono scomparsi i finanziamenti per due progetti di mobilità sostenibile premiati dall'iniziativa "Roma Decide" lanciata nel 2019 dalla giunta Raggi: la ciclabile dei cinque quartieri e l'isola ambientale di Fonte Meravigliosa/Prato Smeraldo.

Grande successo per i due progetti

Le due idee avevano fatto breccia tra i romani, chiamati ad esprimersi online su 111 progetti presentati da associazioni, comitati, privati nell'ambito di un bilancio partecipativo che stanziava 20 milioni di euro per intervenire sul decoro e la vivibilità della città. Oltre 1.200 voti per la ciclabile, oltre 900 per l'isola ambientale e un finanziamento complessivo superiore al milione di euro: 650.000 per il primo, 500.000 per il secondo.

Civica Raggi: "E' così che si pensa alla Roma dei 15 minuti?"

Come detto, però, nel documento che stabilisce le spese per il prossimo triennio che verrà definitivamente votato entro la fine della settimana in assemblea capitolina, questi due progetti non ci sono più. A farlo notare è Carla Canale, consigliera della Civica Raggi del Roma Eur ed ex presidente del comitato di quartiere Vigna Murata, che nelle scorse settimane ha anche presentato un ordine del giorno a riguardo, insieme al pentastellato Marco Cerisola, approvato all'unanimità in consiglio: "La maggioranza capitolina si dimentica di finanziare l'esecuzione dei progetti di isola ambientale a Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo e la ciclabile dei cinque quartieri del Municipio IX - accusa -. Nel bilancio di previsione triennale che sta andando in votazione in assemblea in questi giorni sembra sparito il finanziamento dei lavori relativi al progetto partecipativo votato in larga parte dai quartieri. Finanziamenti assenti anche dal maxiemendamento di Giunta. Il progetto Isola Ambientale prima finanziato e realizzato nella fase di progettazione esecutiva da Roma Servizi per la Mobilità non può essere messo a gara per carenza dei fondi a bilancio per la sua realizzazione". "Fa sorridere - prosegue Canale - che sia stato istituito un assessorato capitolino alla Partecipazione e Città dei 15 minuti e che si stralcino dal bilancio progetti di mobilità sostenibile e simbolo di partecipazione cittadina. Chiediamo all’Amministrazione di ripensarci e finanziare l’opera e avere rispetto per la partecipazione e votazione cittadina".

I cittadini raccolgono firme

Anche il comitato di Vigna Murata, oggi presieduto da Giancarlo Broggio, si è attivato contro lo stralcio dei due progetti e annuncia battaglia: "Il comitato farà le azioni e comunicazioni opportune - fanno sapere - ma la voce dei cittadini è indispensabile. Dal 18 gennaio sono disponibili i moduli per la raccolta firme, al bar 'Non solo Caffè' di via Gradi e alla farmacia Tebano di via Meldola, per chiedere il rifinanziamento e la realizzazione dell'opera e per dire il nostro no deciso a una strada che colleghi via Kobler a via Gradi". Ovvero una strada a doppia corsia, una per senso di marcia, più un corridoio riservato in sede esclusiva alla mobilità. Idea che affonda le radici ormai a oltre tre anni fa ed è sempre stata contestata dai residenti.

Di Salvo: "I progetti saranno nel bilancio di assestamento"

Interpellata da RomaToday, la presidente del Municipio Titti Di Salvo ha voluto rassicurare le opposizioni e i cittadini: "Il bilancio che verrà approvato è stato realizzato in una fase di transizione - spiega - e come in altri casi, anche per questi due progetti si è deciso di tirarli fuori dal previsionale per reinserirli nel bilancio di assestamento che verrà discusso e approvato tra pochi mesi. Ho fatto mio l'ordine del giorno di Canale, assumendomi la responsabbilità di capire come inserire a bilancio i due progetti. Per questo ho parlato con la vicesindaca e assessora al Bilancio Silvia Scozzese che mi ha garantito che saranno nel bilancio d'assestamento".

Cosa prevedono i due progetti

Ma cosa prevedono le due idee vincitrici? La ciclabile dei cinque quartieri parte da Trigoria (Campus Biomedico, via Alvaro del Portillo) per arrivare alla rotatoria di via di Vallerano, poi all'incrocio tra via Castel Di Leva e via Laurentina, proseguire al capolinea del filobus all'incrocio tra Llaurentina e Tor Pagnotta (Fonte Laurentina) e concludersi con il ricongiungimento con la ciclabile di via Francesco Sapori, in pieno Laurentino Fonte Ostiense, dopo aver percorso via Celine. Una ciclabile per cui Roma Servizi per la Mobilità ha ricevuto incarico di realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva.

L'isola ambientale sarebbe invece una boccata d'ossigeno non indifferente per un quartiere congestionato dal traffico come Fonte Meravigliosa/Prato Smeraldo. Secondo gli studi preliminari fatti da Roma Servizi per la Mobilità, sull'asse via di Casale Zola-via Arcidiacono-via Gradi e via di Casale Zola-via Ferruzzi-via Gradi transitano circa 1.000 auto all'ora ogni giorno. Creare una zona che metta al centro pedoni e ciclisti, con limiti di velocità a 30 chilometri orari, divieti di sosta, sensi unici, incremento dei mezzi pubblici e un'illuminazione efficace alzerebbe il livello della qualità della vita per tutti i residenti. Soprattutto nella zona del mercato di via Meldola, dove l'area di parcheggio viene usata come passaggio pedonale a rischio e pericolo dei cittadini, data l'alta affluenza di vetture per la presenza di tre centri commerciali, oltre al mercato comunale.