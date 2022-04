Un sistema innovativo per smaltire i rifiuti a scuola: il "Cannizzaro" vince un premio scientifico e vola in Europa

Il liceo scientifico "Stanislao Cannizzaro" dell'Eur ha vinto l'undicesima edizione di "Sci-Tech Challenge", programma didattico realizzato da Esso Italiana in collaborazione con Junior Achievement Italia con lo scopo di sviluppare le competenze STEM (science, technology, engineering, mathematics) tra i liceali.

La finale nazionale, che vedeva partecipare due istituti di Novara e Provincia e uno di Savona, è stata vinta dal team composto da Matteo Ciuffini, Giovanni Motta, Silvia Pecorella, Andrea Renna e Martina Vittoria, che adesso voleranno alla finale europea in programma l'11 e 12 maggio. A convincere la giuria del premio è stato il sistema di smaltimento rifiuti organici ideato dai giovani liceali, che consente la produzione di biogas per alimentare la caldaia della scuola e allo stesso tempo di realizzare fertilizzante digestato per un'azienda agricola locale. Il loro progetto è stato particolarmente apprezzato per la sua fattibilità, scalabilità e per aver messo la scuola al centro del modello proposto di economia circolare

A livello europeo, l’iniziativa coinvolge sette paesi - Belgio, Cipro, Italia, Paesi Bassi, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria – con l’obiettivo di incoraggiare gli studenti a considerare le discipline STEM come valide opzioni per il proprio percorso formativo e lavorativo. Nel corso degli anni, undici edizioni a livello italiano e dodici a livello europeo, Sci-Tech Challenge ha permesso a oltre 65.800 studenti delle scuole superiori di avvicinarsi concretamente al mondo dell’energia e alle sfide in campo scientifico-tecnologico.

“Abbiamo deciso di partecipare alla undicesima edizione consecutiva della Sci-Tech Challenge, perché siamo convinti che l’interazione tra studenti, insegnanti e professionisti permetta ai giovani di rapportarsi con efficacia alle materie STEM - ha dichiarato Giovanni Murano, presidente di Esso Italiana - . Connettere il mondo del lavoro con il mondo della formazione e della scuola fornisce agli studenti l’opportunità di approfondire le sfide che si troveranno nel loro percorso lavorativo"

Ai ragazzi vincitori della sfida scientifica italiana sono arrivati i complimenti anche della Città Metropolitana di Roma, per voce del delegato alla scuola Daniele Parrucci: “Mi congratulo per la vittoria della National Sci-Tech Challenge al team del Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro di Roma - le parole del consigliere - . Il loro progetto è stato vincente per la sua fattibilità, e per aver messo la scuola al centro del modello proposto di economia circolare. Un plauso lo rivolgo alle studentesse e studenti che hanno vinto questa importante sfida, a tutto il corpo docente per averli preparati in maniera egregia. Le nostre scuole si proiettano nel panorama europeo e si collocano al massimo livello di studio e ricerca”.