Planetario dell'Eur, ecco quando si potrà tornare a rivedere le stelle

Il 28 settembre l'ex assessora alla crescita culturale, Lorenza Fruci e la sovrintendente capitolina Maria Vittoria Marini Clarelli annunciavano la riapertura del planetario dell'Eur entro gli inizi del 2022. Una novità attesa da ormai 7 anni dai romani. Che dovranno però aspettare la primavera. A dare notizia di quella che non è ancora una data, ma un orizzonte temporale, sono le consigliere capitoline del Pd Erica Battaglia (presidente della commissione cultura), Claudia Pappatà e Antonella Melito.

"Un'ottima notizia non solo per l'Eur ma per tutta la città - hanno scritto in una nota congiunta - alla quale si restituisce finalmente un polo museale e didattico di strategica importanza. Nell’attesa della riapertura del Museo, lavoreremo per valorizzare l’intera zona facente parte del complesso; proponiamo ad esempio di valorizzare con manifestazioni culturali l’intera area e in collaborazione con il Municipio IX ed Eur Spa di attivare per l’apertura del Planetario un ticket per i visitatori del quartiere, turisti, cittadini e scuole integrato ad un percorso di tutto il patrimonio dell’Eur”.

Certo è che di tempo ce ne è voluto: il polo culturale aperto nel 2004 è "off limits" dal gennaio 2014 per importanti e imprescindibili lavori di riqualificazione. Lo stop, durato ben più del necessario a causa di ritardi nell'inizio del cantiere e ciclica mancanza di fondi, ha fatto perdere alla città 110mila visitatori l'anno e 600mila euro di incasso, come raccontava Roma Today oltre sei anni fa.

Patrimonio culturale che sta molto a cuore alla giunta guidata dalla presidente Titti Di Salvo, come spiegato anche all'indomani dell'approvazione del bilancio 2022-2024 nel quale il turismo di prossimità ha assunto un ruolo importante: "Con la cooperazione tra forze sociali, produttive, associazioni e comitati di quartiere - le parole della minisindaca del IX - possiamo dare al Municipio una grande prospettiva di sviluppo sostenibile, rendendolo un laboratorio straordinario per 'Roma Capitale: città dei 15 minuti'".