Piscina delle Rose, il nuovo bando deve aspettare: impossibile sfrattare i gestori abusivi

Il 21 marzo Eur Spa, ente di proprietà al 90% del ministero dell'economia e delle finanze e al 10% di Roma Capitale, sarebbe dovuto tornare in possesso dell'impianto della piscina delle Rose all'Eur, in viale America. Niente da fare: lo sfratto annunciato, in seguito a una sentenza del tribunale, non è stato eseguito dall'ufficiale giudiziario. Il bando per la gestione dell'immobile, in scadenza il 12 aprile, dovrà per forza di cose essere sospeso.

L'ufficiale giudiziario non sfratta il gestore moroso della piscina all'Eur

La gara indetta l'8 marzo dall'ente, per gestire un impianto sportivo storico della Capitale, costruito in occasione dei Giochi olimpici del 1960, ha lo scopo di ripartire da zero con una nuova stagione dopo anni di morosità e abusi edilizi denunciati da Eur Spa e certificati dal tribunale di Roma. Ma l'ufficiale giudiziario - presentatosi insieme alle forze dell'ordine - che avrebbe dovuto dare corso materialmente all'operazione di rilascio, a quanto si apprende ha ritenuto di non poter procedere.

"Il bene non è identificabile dalla visura catastale"

"L'ufficiale ha manifestato l'impossibilità di dare corso allo sfratto - scrive Eur Spa in una nota - dichiarando per la prima volta di non avere le competenze adeguate per risolvere la questione sulla base delle visure catastali e della planimetria del complesso immobiliare". In sostanza l'esecutore dello sfratto non ha potuto avere la certezza che la piscina delle Rose fosse esattamente l'impianto che aveva davanti, non riuscendo a leggere correttamente le visure. "Il bene non è identificabile", ha detto l'ufficiale. Eur Spa fa sapere che è in procinto di presentare ricorso.

Il bando sospeso da Eur Spa

Nel frattempo, il bando da 239.000 euro l'anno (ovvero il canone da garantire alla proprietà) è stato sospeso. Doveva scadere il 12 aprile e prevedeva il ripristino della piena funzionalit dell'impianto, che si trova nel parco del laghetto dell'Eur in viale America, oltre ad interventi di ripristino dell'impianto eliminando gli abusi edilizi e urbanistici realizzati dal conduttore precedente.