Sfratto Piscina delle Rose, la replica di Eur Spa: "Gesport non ha alcun titolo giuridico per occupare l'immobile"

“Gesport non ha alcun titolo giuridico per occupare l’immobile, il quale deve essere liberato in quanto sussiste un’ordinanza di convalida di sfratto valida ed efficace munita di formula esecutiva. Si tratta, pertanto solo di una questione di tempo ed Eur SpA sta facendo e farà di tutto per riportare alla collettività un bene di prestigio che viene da anni occupato abusivamente come accertato dalla magistratura”. Sono queste le parole contenute nella smentita che Eur Spa ha inviato alla nostra redazione in merito alle dichiarazioni rilasciate a Roma Today da Gestor, gestore della Piscina delle Rose. Uno scontro – quello tra i proprietari dell’immobile, Eur spa, e il gestore Gesport – che si inasprisce sempre di più. Intanto, gli impianti del laghetto a sud di Roma sono stati messi a bando. Ma andiamo con ordine.

Il contenzioso e lo sfratto

Agli inizi del mese di marzo Eur Spa, proprietaria dello storico impianto costruito per i Giochi del 1960, mette a bando la struttura dopo anni di contenzioso con i gestori, la Gesport appunto. Un affitto da 239mila euro l’anno per dare nuova vita agli impianti di Roma sud e ripristinare l’immobile allo stato iniziale. Il 21 marzo, in esecuzione di un'ordinanza della VI sezione civile del tribunale di Roma, che ha accertato inoltre la morosità dei gestori, l'impianto avrebbe dovuto essere rilasciato e le chiavi riconsegnate ad Eur Spa ma lo sfratto non è avvenuto: l'ufficiale giudiziario non ha saputo identificare con precisione l'immobile in base alla visura catastale. Claudio Schermi, titolare del Canottieri Eur e della società che dal 2001 ha in concessione l'impianto, ha raccontato - in questa intervista - i motivi dello scontro con l'ente: “Hanno raddoppiato l'affitto e vogliono levarci l'attività sportiva”.

Eur Spa smentisce Gesport

È queste parole che Eur Spa replica. “In relazione a quanto uscito a mezzo stampa sulla questione Piscina delle Rose, per cui in alcuni casi sono state riportate notizie inesatte o fatti non corrispondenti al vero, EUR SpA proprietaria del complesso sportivo, precisa che: in primo luogo, l’ingente debito accumulato da Gesport nei suoi confronti è stato riconosciuto con sentenza n. 4415/2021 del Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott. Daniele D’Angelo”. Nella replica si legge ancora: “È stato peraltro riconosciuto il diritto di EUR SpA ad ottenere la riconsegna di Piscina delle Rose in forza di Ordinanza di convalida di sfratto resa nel procedimento RG22541/2025 dal Tribunale Civile di Roma in data 10/04/2015. Al riguardo Gesport ha presentato richiesta di sospensione della procedura di rilascio di Piscina delle Rose, rigettata per ben due volte dal Tribunale di Roma, dapprima con ordinanza del 29.05.2022 e, in sede di reclamo con ordinanza collegiale del Tribunale di Roma del 14.07.2022.”

Per Eur Spa, dunque, “Non corrisponde altresì al vero che prima della pubblicazione del bando era avviata una trattativa con GESPORT. Eur SpA, infatti, ha semplicemente valutato una proposta di locazione sottopostagli da parte di un diverso operatore economico che, laddove ritenuta soddisfacente, sarebbe stata ex lege comunque messa a gara. Sul piano giuridico non vi è alcun dubbio che GESPORT non ha alcun titolo giuridico per occupare l’immobile il quale, dunque, deve essere liberato, in quanto sussiste un’ordinanza di convalida di sfratto valida ed efficace munita di formula esecutiva. Si tratta, pertanto solo di una questione di tempo ed Eur SpA sta facendo e farà di tutto per riportare alla collettività un bene di prestigio che viene da anni occupato abusivamente come accertato dalla magistratura”.

"Avviso pubblico conforme alla legge"

E sull’avviso pubblico hanno aggiunto: “Sta riscontrando un grande interesse da parte del mercato, è stato redatto in piena conformità alla legge essendo nella assoluta discrezionalità di Eur l’individuazione dei requisiti da richiedere ai partecipanti soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un rapporto di locazione e non invece di un appalto e/o di una concessione di lavori/servizi pubblici. Ad oggi a causa di criticità di natura pratica in alcun modo imputabili ad Eur SpA, sono stati temporaneamente sospesi i termini del bando per la presentazione delle offerte non essendo possibile effettuare i sopralluoghi da parte dei partecipanti alla procedura. Tuttavia, Eur SpA si è immediatamente attivata presso le competenti sedi per poter risolvere a stretto giro le suddette problematiche operative e pertanto conta di poter comunicare i nuovi termini della procedura in termini rapidi”.

Eur Spa spiega gli abusi: la copertura della terrazza, montacarichi e canna fumaria

L’ente proprietario dell’immobile ha spiegato anche gli abusi: “Per quanto riguarda invece gli abusi, nel 2021 EUR SpA ha commissionato la redazione di una perizia tecnica per accertare, anche attraverso un accesso agli atti presso il IX Municipio, la conformità edilizio-urbanistica dell’area. Diversamente da quanto dichiarato da GESPORT vi sono degli abusi, i principali dei quali riguardano la copertura della terrazza che è stata trasformata con pannellature, in parte trasparenti, in una volumetria aggiuntiva utilizzata nel corso del tempo sia come palestra, sia come ristorante senza alcuna autorizzazione. Inoltre, altre difformità urbanistiche riguardano il montaggio di montacarichi e di una canna fumaria che, oltre a deturpare l’estetica dei prospetti esterni di un bene vincolato e sottoposto a tutela, hanno ricevuto parere negativo rilasciato dalla soprintendenza nel luglio 2015. Tale intervento ha peraltro comportato il taglio della terrazza, che all’atto della verifica risultava privo di alcuna autorizzazione. È stata poi realizzata sul prospetto lungo il fronte vasca una pensilina con una struttura in ferro e copertura in policarbonato per la quale non esiste alcun parere rilasciato da parte della Soprintendenza”.