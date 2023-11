Piazze sicure, il municipio ne candida tre. Si punta a videosorveglianza e maggiore pulizia

Le linee guida per riqualificare e rendere più sicure una ventina di piazze in tutta Roma sono state tracciate dal Pd capitolino, con un atto firmato dai consiglieri Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri, entrambi del Pd. In queste settimane la proposta è in discussione anche nei parlamentini municipali e da Roma sud arriva non solo un parere positivo, ma anche una tripla candidatura. Tre luoghi del IX da attenzionare con installazione di videosorveglianza e maggiore presenza di forze dell'ordine e operatori Ama.

Piazze più sicure dal centro alla periferia

Riqualificare le piazze di Roma, non solo quelle più frequentate dai turisti, ma anche i luoghi di ritrovo delle periferie. E' il nocciolo della proposta di deliberazione firmata dai consiglieri capitolini del Pd Mariano Angelucci e Giammarco Palmieri. Un lavoro iniziato in pieno agosto e che da metà ottobre è anche al vaglio dei singoli municipi. In IX l'atto è stato analizzato e discusso in tutte le commissioni competenti e il 7 novembre è arrivato l'ok anche dalla giunta guidata dalla minisindaca Titti Di Salvo. Lo scorso martedì 14 novembre, inoltre, c'è stato il voto favorevole nel parlamentino di largo Peter Benenson. Con alcune integrazioni.

Il IX municipio ne candida tre

Nell'atto capitolino, infatti, è presente una lista di 23 piazze dalle quali la maggioranza di centrosinistra vorrebbe partire con la sperimentazione. Per quanto riguarda il IX, era stata inserita solamente piazza Crepax, a Mezzocammino. Al Campidoglio adesso arriverà uno schema di deliberazione in cui sono state aggiunti altri due punti: piazza Giuliani e Dalmati, nell'omonimo quartiere e piazza Santi Pietro e Paolo all'Eur. Qualora venissero accolte le richieste, l'amministrazione Gualtieri investirebbe fondi per l'installazione di sistemi di videosorveglianza e per intensificare la presenza di forze dell'ordine e operatori di Ama, una sorta di task force del decoro urbano.

Bedoni (Pd): "Sfruttiamo un'opportunità"

"Adesso non ci resta che seguire con attenzione l'iter - spiega il presidente del consiglio municipale del IX, Luca Bedoni -, ci è stato promesso che verranno prese tutte e tre in considerazione. Le nostre sono osservazioni non vincolanti, in ogni caso. Tra le altre cose, essendo piazza Crepax area privata, il rafforzamento del servizio Ama non servirebbe, quindi quei fondi risparmiati potrebbero essere utilizzati altrove. Per noi è un'occasione unica, perché se avessimo tutti i soldi necessari metteremmo telecamere ovunque servisse, ma non è così e quindi sfruttiamo questa opportunità".