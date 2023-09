La "finta" pedonalizzazione al Torrino: le auto ci passano, la fontanella è spenta. E le aiuole sono già tutte secche

La pedonalizzazione di piazza Cina al Torrino era attesa da tempo. Inserita nel bilancio partecipativo 2019 promosso dalla giunta Raggi, finanziata con 80.000 euro, è stata portata a termine in primavera ma non è ancora completata. I dissuasori per impedire l'accesso delle automobili non ci sono, il pavimento colorato per delimitare l'area giochi nemmeno, la fontanella c'è ma non funziona. E così i cittadini si lamentano.

La pedonalizzazione incompleta di piazza Cina

In base a quanto annunciato dal IX municipio otto mesi fa, quando sono iniziati i lavori per la pedonalizzazione di piazza Cina al Torrino, le opere previste erano: pavimentazione colorata, dissuasori, sedute, piantumazione di alberi, griglie per biciclette, passaggi pedonali, aiuole e una fontanella. Di tutto ciò, i cittadini hanno visto quasi tutto. Infatti, a quanto segnalano in molti anche sui gruppi Facebook di quartiere, mancherebbero i dissuasori e infatti ogni giorno qualche automobile entra nella piazza e la usa come fosse un parcheggio. "Mancano i cestini" segnala una residente. E infatti la sporcizia regna sovrana nelle aiuole, che ormai sono secche perché evidentemente non annaffiate.

Solo cemento e aiuole secche

Manca poi l'allaccio della fontanella. E le sedute sono in pieno sole, perché gli alberi piantati sono ancora troppo giovani per dare riparo ai frequentatori dell'area pedonale. Senza cestini, senza fontanella e senza ombra, non sembra più una piazza restituita al quartiere ma solo un non luogo privo di attrattiva. "Ci sono solo asfalto e blocchi di cemento - attacca Alessandro Alocci, del direttivo di Azione nel IX municipio - che sarebbero delle sedute inutilizzabili perché il sole ci batte ogni giorno. Le macchine entrano ed escono dall'area pedonalizzata e addirittura ci parcheggiano, perché i dissuasori non ce ne sono. Gli alberi stanno morendo, nonostante l'unico sforzo fatto sia quello dei cittadini che portano l'acqua da casa per innaffiarli. La pavimentazione colorata promessa non c'è, neanche le rastrelliere per le bici".

La fontanella c'è ma non funziona

Per Alocci, poi, la questione fontanella rappresenta una vera beffa: "E' finta, messa al centro della piazza ma non fruibile - si lamenta - perché è in una posizione dove non può arrivare l'allaccio alle tubature, con Acea e Comune che si rimpallano le responsabilità. Rischiamo di trovarci di fronte all'ennesimo spreco di soldi pubblici, con la prospettiva di trovarci con una piazza che ha poco di pedonale, destinata ad anonimato e incuria".

"Piazza Tetano"

Un lettore di RomaToday segnala anche la presenza di un "monumento", lasciato lì da vent'anni e ormai totalmente arrugginito, in fondo all'area di parcheggio: "I lavori sono stati ultimati prima dell’estate e la situazione della piazza è già assolutamente inaccettabile - denuncia il cittadino che abita al Torrino -. L’area che era stata vista da tanti di noi come un piccolo risarcimento per quanto fatto in precedenza, è costituita prevalentemente da asfalto e blocchi di cemento (che dovrebbero essere delle sedute) resi incandescenti dal sole estivo, non c’è alcuna zona d’ombra, le macchine riescono ad entrare e parcheggiare (non essendoci dissuasori), gli alberelli piantati stanno tutti morendo nonostante gli sforzi dei cittadini . Non solo non è stata mai allacciata la fontanella, ma da quanto ci dicono gli interlocutori del municipio, è “finta”, in quanto troppo lontana da qualsiasi tubatura. ACEA si sarebbe quindi rifiutata di allacciarla perché fisicamente impossibile".