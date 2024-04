All'Eur un patto tra municipio e imprenditori contro abusivismo e movida selvaggia

Lo scorso settembre è infuriata la polemica per le conseguenze degli eventi e delle serate nei locali dell'Eur, in particolare nel quadrante che vede al centro viale America. Polemiche tanto forti, scaturite dalle molte lamentele dei residenti, da spingere la presidente del IX municipio Titti Di Salvo a scusarsi pubblicamente: "Abbiamo sbagliato a concedere alcune autorizzazioni". Per non ricascarci, il 23 aprile è stato siglato un protocollo d'intesa con una serie di imprenditori dell'intrattenimento e associazioni di categoria. Lo scopo è fronteggiare la movida selvaggia e l'abusivismo.

Patto anti-movida selvaggia all'Eur

Nella presidenza del IX municipio a via Ignazio Silone si sono riuniti praticamente tutti coloro che alimentano il business dell'intrattenimento all'Eur. Da Room26 a Spazio 900, da Fiesta a Le Terrazze, passando per Lux Eventi e Bibliotechina, Area Srl. E poi Fipe Confcommercio, Confesercenti, il Silb (sindacato italiano locali da ballo), CNA, Ama, la polizia locale di Roma Capitale e Croce Rossa Italiana. Tutti hanno firmato un accordo che ha come obiettivo quello di contrastare l'abusivismo commerciale e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, che immancabilmente presidiano le aree di parcheggio nelle immediate vicinanze dei locali della movida, taglieggiando i frequentatori.

Procedure semplificate

Inoltre, gli imprenditori hanno garantito al municipio che durante gli eventi che si svolgeranno in estate, ci sarà del personale dedicato all'ingresso delle discoteche per permettere un regolare afflusso dei clienti e contemporaneamente assistere chiunque abbia bisogno. In cambio, viene garantita dall'amministrazione una maggiore semplificazione delle pratiche burocratiche relative alle autorizzazioni per lo svolgimento degli eventi. "Vogliamo conciliare il diritto al divertimento - spiega la minisindaca Di Salvo - con il diritto al riposo e al decoro".