Eur, la notte bianca è un successo: oltre 135mila presenze

All'Eur per una notte si è tornati indietro di quasi vent'anni, quando ai tempi del sindaco Veltroni il centro di Roma si accendeva dall'orario aperitivo fino alle prime luci dell'alba tra negozi aperti ed eventi culturali. Il 17 giugno oltre 135.000 persone hanno vissuto la notte bianca del quartiere di Roma sud tra esibizioni artistiche, musicali e di danza, animazione per bimbi, eventi sulla sostenibilità, giocoleria, gite in battello e l'apertura straordinaria dell'acquario al laghetto.

Un evento che ha aperto l'estate 2022, dopo oltre due anni di pandemia, mettendo insieme decine di realtà imprenditoriali, marchi di prestigio e attività commerciali: da Fendi all'As Roma, da McArthur Glen alla Extentia.

"Risposta meravigliosa della gente - commenta a RomaToday la presidente del IX municipio, Titti Di Salvo - che dimostra che abbiamo fatto bene a interpretare la voglia delle persone e delle attività produttive di stare insieme e guardare avanti, respirare stando insieme. Siamo riusciti a cogliere questo desiderio. Per noi è stata una cosa sorprendente, era strapieno".

"Ringrazio tutte le persone che ci hanno scelto - le parole del vicepresidente e assessore alle attività produttive e turismo Augusto Gregori - . Abbiamo superato le 135mila presenze che dal pomeriggio fino a notte fonda hanno invaso viale Europa, viale America e le vie limitrofe, le attività commerciali e i locali notturni. Su tutte le aree dedicate alla Notte Bianca dell’Eur si sono alternati artisti, visite guidate e manifestazioni. Una giornata veramente magica, indimenticabile. Un grande lavoro di squadra. Grazie agli uffici del IX, al servizio giardini, Ama, Acea, la polizia locale e a chi, dietro le quinte di questo splendido teatro a cielo aperto, si è impegnato perché tutto questo diventasse realtà".