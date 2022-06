Eur: venerdì 17 è "Notte bianca". Totti testimonial d'eccezione

La raccomandazione a non mancare all’appuntamento del 17 giugno arriva direttamente da Francesco Totti. Lo storico capitano del secondo scudetto giallorosso, residente da molti anni nel territorio del municipio, ha lanciato un breve messaggio sui canali social.

L'invito di Totti

“Mi raccomando – ha dichiarato Totti – il 17 giugno venite tutti alla notte bianca”. Perché vale la pena ascoltare il consiglio dell’ex numero 10 romanista? Perché quella che il municipio, in collaborazione con una serie di realtà, tra cui l’As Roma, ha deciso di organizzare, rappresenta una sorta di novità nel panorama locale. Il 17 giugno l’Eur verrà trasformata in un teatro a cielo aperto” ha annunciato il vicepresidente del 2municipio IX Augusto Gregori.

Un momento di leggerezza

“La Notte Bianca #9incammino” si svolgerà nel quadrante di Viale Europa, scalinata SS Pietro e Paolo, viale Beethoven, viale Tupini e viale America, dalla mattina a notte inoltrata, e vedrà la partecipazione di molte realtà produttive e di numerose grandi aziende del territorio. “Con questa ambiziosa iniziativa – ha chiarito Gregori - ci prefiggiamo di ridare vita e visibilità al quadrante dell'Eur e al municipio tutto, nonché di offrire una nota di leggerezza ai visitatori dopo un periodo di forzoso fermo operativo”.

Perchè la Notte Bianca

Con questo spirito è stata pertanto organizzata la notte bianca dell’Eur.“Sarà un momento importante di aggregazione sociale e volano per il rilancio della cultura, del commercio e del turismo territoriale - ha sottolineato il numero due del municipio - l’occasione per far conoscere ancora di più il nostro territorio e le nostre eccellenze, gli esercizi commerciali rimarranno aperti sino a notte fonda e andranno in scena spettacoli gratuiti di musica, ballo, teatro, moda, arte e visual art mentre, per i più piccini, verranno posizionati due castelli gonfiabili e offerto zucchero filato”.

Gli eventi in programma

Il calendario di appuntamenti previsti per l’occasione è fitto. Prevede anche l’apertura del “Mediterraneum Acquario di Roma”, previsto per le ore 15. Nel corso del pomeriggio sono stati messi in agenda anche gite in battello al laghetto, spettacoli di giocoleria e show degli artisti di strada, esibizioni sportive e musicali. Sfilata di moda e dj set. Ci sarà spazio anche per presentare gli atleti Special Olympics di ritorno dai giochi nazionali di Torino. Il calendario prevede anche una visita straordinaria al palazzo Fendi e, al laghetto, un incontro sulla sostenibilità ambientale curato dall’As Roma.

Ringraziamenti

“Tutti daranno il loro contributo a titolo gratuito” ha sottolineato il minisindaco del Municipio IX, che per la collaborazione ha voluto rivolgere dei ringraziamenti “tra i tanti a “ la prestigiosa Maison Fendi, Eur SpA, la McArthurGlen- Outlet Castel Romano - la EXELENTIA SRL leader della smart mobility che metterà a disposizione navette turistiche elettriche ad impatto e costo zero per facilitare gli spostamenti dei visitatori, la A.S. Roma, la CNA , la Confcommercio, l’associazione Ripartiamo dall’Eur, Euretica e tutti i membri del Tavolo permanente per il Turismo. E grazie alla banda della Polizia Locale del IX Gruppo Eur che alle 20 ci farà un saluto insieme alle istituzioni Capitoline e municipali”.