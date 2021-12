Il Natale accende l'Eur: ecco l'albero con 10mila led e mille fiori di fibra ottica

Diecimila luci al led che illuminano un albero di Natale di 10 metri sulla scalinata che porta alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo. E' l'omaggio di Eur Spa alle festività, presentato oggi. L'albero rimarrà acceso fino al 6 gennaio, dalle 17.30 alle 24 ogni giorno e tutto intorno è circondato dall'installazione 'Flowers', realizzata da Kifitalia per il Municipio IX, con 1.000 fiori luminosi di fibra ottica distesi ai lati della scalinata.

Oltre all'albero, dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà visitabile gratuitamente al Palazzo dei Congressi "Il presepe del Re e il sogno di un pastore", monumentale installazione di tradizione napoletana realizzata con pastori del '700 e '800 appartenente alla collazione dello Stato.

Ad eccezione dei giorni 25, 26, 30, 31 dicembre e 1 gennaio, i cittadini potranno visitare il presepe ogni giorno dalle 15 alle 19 entrando da piazzale Kennedy 1. Il progetto è stato realizzato da Eur Spa con il Museo della Civiltà che ha curato il prestito in occasione della ricorrenza dei 110 anni dalla sua prima esposizione pubblica durante l'Esposizione Internazionale del 1911. Al Palazzo dei Congressi sarà possibile assistere la proiezione di vari cortometraggi e lungometraggi per bambini.

“Anche quest’anno nell’ottica della sua missione di società di rigenerazione attiva sul territorio dell’Eur - ha dichiarato il presidente dell'ente Alberto Sasso - , soprattutto in questo frangente, ancora segnato dalla presenza del Covid, abbiamo ritenuto significativo in accordo con il Municipio IX contribuire alla realizzazione di un clima natalizio, dando un segno tangibile di serenità auspicata”.

“In un momento difficile per la pandemia - aggiunge la presidente del IX Titti Di Salvo - , l’accensione delle luci di Natale riveste un’importanza simbolica forte, portando nuova magia e nuova speranza. Grazie ad EUR SpA che con la posa dell’albero di Natale in uno dei punti più belli dell’Eur, ha come sempre dato un segno concreto di vicinanza alla città e al territorio in cui opera. Come amministrazione municipale e capitolina poi in questi giorni accenderemo luci di Natale in diversi punti del nostro territorio che saranno collegati in questo modo virtualmente: da viale Europa al Laurentino, a Spinaceto, a Giuliano Dalmata, al Torrino”.