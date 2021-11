Municipio IX, la Lega scrive a Di Salvo: "Situazione rifiuti fuori controllo, urge piano di pulizia"

Oltre all'interrogazione scritta a risposta immediata firmata dai consiglieri Canale e Cerisola, arriva anche un quesito depositato lunedì 15 novembre in riunione dei capigruppo da Piero Cucunato della Lega e rivolto alla presidente del Municipio IX, Titti Di Salvo.

"Come ci fanno notare i notiziari locali e le numerose segnalazioni di cittadini o comitati - scrive in una nota il consigliere - , sono numerose le zone del Municipio in difficoltà con la raccolta dei rifiuti da parte di Ama: Mezzocammino, Eur Papillo e Colle Parnaso, Fonte Laurentina, Torretta, Vallerano, Castel di Leva, Trigoria, Divino Amore, il Borgo di Santa Fumia, la zona di Cinque Colline - Selvotta, Colle dei Pini, Schizzanello, via Canestrini e il Torrino. Oggi la situazione si presenta con secchioni dell’immondizia che non vengono svuotati per giorni, contribuendo nei loro pressi alla formazione di piccole discariche abusive".

"Stessa situazione la possiamo notare sulla raccolta differenziata - prosegue Cucunato - , dove più volte l’Ama ha mostrato di non rispettare i programmi di ritiro dei materiali nel meccanismo del 'porta a porta'. Una condizione che getta ulteriormente nel degrado queste zone, oltre a creare un campanello di allarme sul piano igienico e sanitario. Come hanno dimostrato le ultime piogge abbattutesi su Roma, i rifiuti hanno galleggiato in giro per i quartieri, portando non pochi disagi e disgusto a cittadini e automobilisti. Vedendo questo problema nella sua completezza, credo sia necessaria una sinergia tra gli Enti competenti e la municipalizzata addetta alla raccolta dei rifiuti, così da effettuare una pulizia approfondita sul territorio entro la fine di novembre".