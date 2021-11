Municipio IX, riaprono (quasi) tutti i centri anziani: "Nel bilancio 2022 previsti fondi per le attività"

Riaprono (quasi) tutti i centri anziani del IX Municipio. Dopo un lungo periodo reso difficile dall'emergenza sanitaria, i seimila iscritti del territorio potranno tornare a svolgere le attività quotidiane, i corsi in presenza e in generale a socializzare come da un anno e mezzo risultava impossibile.

La buona notizia è stata ufficializzata durante la prima riunione del coordinamento dei centri sociali anziani che si è tenuta con la presidente del Municipio XI Titti Di Salvo e l'assessora alle Politiche Sociali e della Salute Luisa Laurelli. "Ringrazio i presidenti dei 10 centri anziani - le parole della minisindaca - per aver riaperto le strutture in un momento storico molto complicato. In questo periodo le situazioni di solitudine e di impoverimento sono fortemente aumentate e il centro anziani può rappresentare un approdo per sentirsi accolti"

Tra interventi di manutenzione, ripristino e nuovi protocolli anti-Covid, i centri sono rimasti chiusi anche oltre quanto previsto durante le restrizioni dovute alla diffusione della pandemia. Tra questi, il centro di Vitinia ha visto svolgersi fondamentali lavori di bonifica dell'amianto "richiesti dagli anziani da molto tempo" ricorda il Municipio. Mentre per Spinaceto "si attende una definitiva verifica tecnica prima di deciderne la riapertura". A Colle di Mezzo gli associati verranno nuovamente solo per le attività di fine anno "e resterà chiuso da gennaio e per sei mesi perchè verranno avviati importanti lavori di rimozione dell'amianto".

"Nonostante la durezza e la complessità del periodo di emergenza che stiamo vivendo - ricorda Di Salvo - , si è deciso di avviare la fase di rinnovo degli organi di gestione dei centri scaduti ormai da molto tempo. Nel rispetto delle indicazioni previste dal regolamento comunale, saranno raccolte le proposte di candidature a Presidente e Consigliere e verranno organizzate nel mese di febbraio 2022 le votazioni in presenza, curando particolarmente distanziamento e norme di sicurezza assieme al diritto alla partecipazione". "Il bilancio 2022 - annuncia inoltre la presidente - prevederà i fondi necessari per garantire lo svolgimento di attività sociali, culturali e sportive in modo da garantire una migliore qualità della vita delle persone anziane del nostro territorio".