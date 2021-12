Sociale, il IX firma protocollo triennale con la banca del tempo: "Valore sociale ed economico"

Far circolare tempo, non denaro. Aprire un conto in cui mettere "minuti" e "ore", non i propri risparmi. E' così che funzionano le banche del tempo, istituzioni aperte ai cittadini nate nel 1996 grazie ad un progetto comunale e parte integrante del Piano Regolatore Sociale del IX Municipio, varato ormai 14 anni fa. Per questo sabato 11 dicembre la minisindaca Titti Di Salvo ha siglato un protocollo triennale con la presidente dell'associazione Banche del Tempo di Roma Maria Luisa Petrucci, in occasione dei 25 anni dall'istituzione.

"Riconosciamo il valore sociale ed economico dell'associazione di promozione sociale - si legge nella nota di Di Salvo e dell'assessora alle Politiche Sociali Luisa Laurelli - che ha una lunga storia romana grazie al lavoro di Mariella Gramaglia, oltre al bisogno di riannodare i fili della comunità post Covid, la visione di una città solidale che si anima anche grazie alla possibilità di utilizzare spazi pubblici di relazione".

Cosa prevede il protocollo

Con questo protocollo il Municipio IX Eur si impegna a promuovere le attività dello sportello della banca del tempo, riconoscendone il valore e soprattutto ponendosi come obiettivo "la ristrutturazione completa degli immobili di via Comisso". E' al civico 23 di questra strada alla Ferratella in una ex scuola media, infatti, che da anni ha sede la banca del tempo nazionale. E diventerà anche sede del Coordinamento regionale. Ma non solo: diverse associazioni trovano spazio al suo interno, dopo che la scuola ha chiuso ormai oltre dieci anni fa. All'evento dell'11 dicembre - che ha visto anche la piantumazione di un ulivo negli spazi esterni alla struttura, messo a disposizione dall'assessora capitolina Sabrina Alfonsi - era presente anche la consigliera Claudia Pappatà, la scrittrice Maddalena Vianello (figlia della storica femminista e assessora ai tempi di Veltroni, Mariella Gramaglia) e Leonina Grossi, presidente nazionale delle banche del tempo.

Come funziona una banca del tempo

I correntisti delle banche del tempo danno e ricevono servizi, utilizzando il tempo come unità di scambio. A gestire queste banche sono operatori del volontariato, membri attivi del Terzo Settore. Tra correntisti e coordinatori c'è uno scambio, una collaborazione e una condivisione delle attività e del tempo. Si creano dunque delle reti sociali fatte di prossimità, scambi relazionali in cui entrano associazioni, cooperative, Asl, scuole ed enti locali. Una "città dei 15 minuti" ancora embrionale e sperimentale, ma che in alcuni territori si sta cercando di mettere a sistema, come testimonia anche il protocollo firmato dal Municipio IX.